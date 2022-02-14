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Nusret sevgililer günü paylaşımı | Nusret ne paylaştı ve ardından sildi?

Nusret sevgililer günü paylaşımı | Ünlü işletmeci Nusret sevgililer günü için paylaşım yaptı ve gündeme bomba gibi düştü. Peki ama Nusret ne paylaştı? Nusret paylaştıktan sonra fotoğrafı neden sildi? İşte detaylar...

45 Dakika Önce
2022-02-14 15:41:36
Nusret sevgililer günü paylaşımı | Nusret ne paylaştı ve ardından sildi?

Ünlü işletmeci Nusret sevgililer günü için paylaşım yaptı ve gündeme bomba gibi düştü. Peki ama Nusret ne paylaştı? Nusret paylaştıktan sonra fotoğrafı neden sildi? İşte detaylar...

Nusret sevgililer günü paylaşımı

Dünyaca tanınan Nusret sevgililer günü için paylaşım yaptı. Paylaşımın tepki görmesi üzerine Twitterda dahi gündem olmayı başardı.

Nusret, sevgililer günü postuna; "Biz biraz erken kutladık" notunu yazarak paylaşım yaptı.

Ünlü işletmecinin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sonrasında Gökçe'nin birçok kullanıcı tarafından tepki alan paylaşımı kaldırdığı görüldü. .

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