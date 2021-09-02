Ünlü dizi ve film oyuncusu Nusret Çetinel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu sendikası duyurdu. Bir çok dizi ve filmde oynayan Nusret Çetinel'in kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Peki Nusret Çetinel kimdir? Nusret Çetinel hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ünlü dizi ve film oyuncusu Nusret Çetinel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu sendikası duyurdu. Bir çok dizi ve filmde oynayan Nusret Çetinel'in kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Peki Nusret Çetinel kimdir? Nusret Çetinel hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ünlü film ve dizi oyuncusu Nusret Çetinel hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun vefat ettiği haberini Oyuncular Sendikası, resmi Twitter hesabında duyurdu. Acı haberi alan Çetinel'in yakınları göz yaşlarına boğuldu. Türkiye'nin yakından tanıdığı oyuncuyu tanumayanlar da Nusret Çetinel kimdir? Nusret Çetinel hangi dizi ve filmlerde oynadı? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte Nusret Çetinel'in hayatı ve biyografisi...

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952'de dünyaya geldi.

Ankara'da doğan Nusret Çetinel seslendirme sanatçısı ve oyuncudur.

Nusret Çetinel, lise eğitimini birtidikten sonra sanat hayatına başlamak için 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvara başlamasıyla birlikte hem devlet tiyatrosunda hem de özel tiyatrolarda oynamaya başladı. Bri çok tiyatroda rol alan Nusret Çetinel, 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı. Sesini ile tüm Türkiye'ye duyuran Nusret Çetinelbir çok karaktere ses vermiştir.

Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapmıltır.

Polis Akademisi filminde “Leslie Barbara” karakteri Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri, Heidi isimli çizgi filminde Heidi karakterinin büyükbabası Nusret Çetinel'in seslendirdiği karakterler arasında yer aldı.

TRT'nin uzun soluklu yapımlarından olan “Bizim Evin Halleri” dizisinde “Şadan Ulusoy” karakterini canlandıran Nusret Çetinel, sonrasında aynı anda 4 farklı dizide, 4 farklı karakterleri oynayarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Televizyon izleyicileri Muhteşem Yüzyıl dizisinin Lala Kasım, Behzat Ç. dizisinde Harun'un babası İzmir Çetesi'nde ise varlıklı Kasım Bey Tek Türkiye dizisinde ise Reşit Ağa ile 4 farklı rolde izledi.

Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır.

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Hikmet karakterine hayat vermişti.

Nusret Çetinel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Hikmet) (TV Dizisi)

2018 – Kardeşim İçin Der'a (Şeyh Ahmet) (Sinema Filmi)

2018 – İstanbullu Gelin (Kuyumcu) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Yunus Ağa) (TV Dizisi)

2017 – Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (Sinema Filmi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Mehmet) (TV Dizisi)

2015 – Rafadan Tayfa (TV Dizisi)

2015 – Küçük Prens (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Git Başımdan (Reyhan'ın Babası) (Sinema Filmi)

2014 – Patron Mutlu Son İstiyor (İzzet) (Sinema Filmi)

2014 – Düşler ve Umutlar (TV Dizisi)

2012 – Cehennem Melekleri 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – İzmir Çetesi (Kazım) (TV Dizisi)

2011 – İnsan Aldandı (Ekrem Bircan) (TV Dizisi)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Muhteşem) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Lala Kasım Paşa) (TV Dizisi)

2011 – Bir Ömür Yetmez (TV Dizisi)

2011 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi)

2010 – Tek Türkiye (Reşit Ağa) (TV Dizisi)

2010 – Samanyolu (Namık Baba) (TV Dizisi)

2010 – Hür Adam (Mahkeme Reisi) (Sinema Filmi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Yalçın) (TV Dizisi)

2008 – İyilik Kervanı (Okul Müdürü) (TV Dizisi)

2008-2014 – Unutma Beni (TV Dizisi)

2008 – Son Ağa (Erdal) (TV Dizisi)

2008 – Bizim Evin Halleri (Şadan) (TV Dizisi)

2007 – Çılgın Motorcular (Peter Fonda Seslendirmesi) Sinema Filmi)

2007 – Nazlı Yarim (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Komise Asım) (TV Dizisi)

2006 – Yeşeren Düşler (Haşmet) (TV Dizisi)

2006 – Yağmurdan Sonra (Mithat) (TV Dizisi)

2004-2007 – Büyük Buluşma (Hamdi) (TV Dizisi)

2002 – Yıldız Savaşları: Bölüm 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Şadan Ulusoy) (TV Dizisi)

1998 – Eyvah Babam (Savcı) (TV Dizisi)

1997 – Eltiler (TV Dizisi)

1993 – Cezalandırıcı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1990 – Jetgiller (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1987 – Tanrının Zırhı (Ken Boyle Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Police Story (Bill Tung Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Polis Akademisi (Donovan Scott Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1976 – Pembe Panterin Dönüşü (Peter Arne Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.