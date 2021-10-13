Nurullah Ankut kimdir? Nurullah Ankut nereli, kaç yaşında?

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut'un kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. 15 Haziran 2005 tarihinden bu yana HKP'nin genel başkanı olan Nurullah Ankut'un ana mesleği öğretmenliktir. Öğretmenliği kendi isteğiyle bırakan Nurullah Ankut siyasete atılmıştır. İşte 8 Ekim 1945 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Nurullah Ankut'un hayatı ve biyografisi...

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut'un kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. 15 Haziran 2005 tarihinden bu yana HKP'nin genel başkanı olan Nurullah Ankut'un ana mesleği öğretmenliktir. Öğretmenliği kendi isteğiyle bırakan Nurullah Ankut siyasete atılmıştır. İşte 8 Ekim 1945 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Nurullah Ankut'un hayatı ve biyografisi...

Nurullah Ankut kimdir?

Nurullah Ankut 8 Ekim 1945 yılında Konya'da dünyaya geldi. Türk emekli öğretmen, yazar ve siyasetçi. Nurullah Ankut 15 Haziran 2005 tarihinden beri Halkın Kurtuluş Partisi genel başkanlığını sürdürmektedir.

Nurullah Ankut üniversiteye akdar olan eğitimini Konya'da tamamladı. Sırasıyla 14 Mayıs İlköğretim Okulu'nu, Konya Karma Ortaokulu'nu ve Konya Erkek Lisesi'ni bitirdi. Nurullah Ankut üniversite eğitimi için kayıt olduğu İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden 1972 yılında mezun olur. Nurullah Ankut, öğrencilik yılları boyunca yaz tatillerinde inşaat işçisi olarak çalışır. Üniversite eğitimini tamamlamasının ardından 1972'de Mersin Mut Lisesi'nde öğretmenliğe atanır. 26 Kasım 1972 Hacer Ankut ile evlenir ve eş durumundan Konya Gazi Lisesi'ne tayin olur. Ancak siyasi faaliyetleri sebebiyle 1-1,5 sene sonra Müdürler Komisyonu kararı ile Konya Koleji'ne gönderilir. Orada 1975-1976'ya kadar çalışır. Bu sırada 1975 yazında Manisa Kırkağaç'ta kısa dönem olarak askerliğini yapar. 1977 yılında siyaset yapmak için kendi isteği ile öğretmenlikten ayrılır.

15 Haziran 2005 tarihinde Halkın Kurtuluş Partisi kuruldu. Nurullah Ankut, partinin kurucusu oldu ve genel başkanlığa seçildi. Partinin gazetesi Halkın Kurtuluş Yolu'nda başyazı bölümünde yazılarına devam etmektedir. Ayrıca konuşmalarından, gazete yazılarından ve makalelerinden derlenen çok sayıda kitabın yazarıdır. 2015 yılında Halkın Kurtuluş Partisi Konya Milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Parti, söz konusu seçimlerde Konya'da 2136, Türkiye genelinde ise 60396 oy aldı.

Nurullah Ankut, hayvan hakları savunucusu olarak da bilinmektedir. Apartmanında yaşayan kişilerin, mahallede yaşamakta olan hayvanlara zarar vermesinden dolayı, onlarla tartışmalar yaşayan Nurullah Ankut, "Kedi Davası" olarak bilinen ve hala süren duruşmalara sebep olan olaylardan dolayı yargılandı ve ceza aldı.

Halkın Kurtuluş Partisi nedir?

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 2005 yılında, 15 Haziran gününde kuruluşunu duyurdu. 1920'de kurulan ve 1952'de dağılan ilk TKP'nin (Türkiye Komünist Partisi) ve 1954 senesinde Hikmet Kıvılcımlı tarafından kurulan Vatan Partisi'nin siyasi mirasçısıdır.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde 85 seçim bölgesinde 550 milletvekili adayı ile seçimlere katıldı. 319 adayı işçiydi ve 80 seçim bölgesinde ilk sırada kadın adaylar yer aldı. Bu seçimde 60.396 oy ve binde 1,3 oy oranı ile 20 parti arasında 11. parti oldu.

Haziran ayında yapılan seçimlerde koalisyon hükûmeti kurulamaması üzerine yapılan Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde 85 seçim bölgesinde 550 milletvekili adayı ile seçimlere katıldı. Bu seçimde 330 işçi aday ve 82 seçim bölgesinde ilk sırada kadın adaylar yer aldı. Seçimde oylarını arttırarak 83.057 oy ve binde 1,7 oy oranı ile 16 parti arasında 9. parti oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.