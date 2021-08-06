Nuri Sesigüzel kaç yaşında? Nuri Sesigüzel kaç doğumlu? Nuri Sesigüzel kimdir?

Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel kaç yaşında? Nuri Sesigüzel kaç doğumlu? Türk halk müziğinin usta isimlerinden Nuri Sesigüzel'in hayatı internette oldukça sık araştırılıyor. Sanat hayatına yüzlerce plak ve onlarca film oyunculuğu sığdıran Nuri Sesigüzel 1943 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında dünyaya gelmiştir. İşte Nuri Sesigüzel'in hayatı ve biyografisi...

Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel kaç yaşında? Nuri Sesigüzel kaç doğumlu? Türk halk müziğinin usta isimlerinden Nuri Sesigüzel'in hayatı internette oldukça sık araştırılıyor. Sanat hayatına yüzlerce plak ve onlarca film oyunculuğu sığdıran Nuri Sesigüzel 1943 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında dünyaya gelmiştir. İşte Nuri Sesigüzel'in hayatı ve biyografisi...

Nuri Sesigüzel kimdir?

Nuri Sesigüzel 1943 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dünyaya gelmiştir. Nuri Sesigüzel türkücü ve sinema oyuncusudur.

Nuri Sesigüzel'in asıl adı Nuri Kaçtaş'tır.

Türk halk müziğinin usta isimlerinden olan Nuri Sesigüzel sanat yaşantısına 13-14 yaşlarında başladı.

Nuri Sesigüzel 14 yaşında saz çalmaya başladı.

Çiftçilik yapan babası 'Mağo Ağa' (Mehmet) Urfa'ya bağlı Halfeti'nin Karamezra köyündendir. Mağo Ağa, Beziki; annesi Nazey ise Ketik aşiretlerindendir.

Denizli Er Eğitim Merkezi'nde askerliğini yaptıktan sonra memleketi Birecik'e döndü.

Usta sanatçı 1961 yılında İstanbul Radyosunda çalışmaya başlamıştır. Nuri Sesigüzel söylediği türküler ile bir çok kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Nuri Sesigüzel 'Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük' adlı ilk 45'liğini yapar.

Daha sonra Ankara Radyosunda çalışan Nuri Sesigüzel burada büyük bir ün kazandı.

Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu ve bir çok sinema filminde rol aldı.

Nuri Sesigüzel filmleri

(1977) Bir Yiğit Gurbete Gitse

(1975) Deli Deli Tepeli

(1975) Bahtı Kara Yarim

(1974) Başa Gelen Çekilir

(1973) Züleyha

(1970) Günahımı Çekeceksin

(1970) Kaderin Oyunu

(1970) Ham Meyve

(1969) Bir Aşk Türküsü

(1969) Dost Hançeri

(1969) Gelin Ayşe'm

(1969) Kendi Düşen Ağlamaz

(1969) Mahallenin Namusu

(1969) Mezarımı Taştan Oyun

(1969) Tütüncü Kız Emine

(1969) Vatan Borcu

(1969) Gül Ayşe

(1968) Kara Sevda

(1968) Yayla Kartalı

(1968) Kara Yazım

(1968) Yaşamak Haram Oldu

(1968) Mezarım Mermerden Olsun

(1967) Acı Türkü

(1967) Garipler Sokağı

(1967) Acı Tutku

(1967) Aşkınla Divaneyim

(1966) Seher Vakti

(1966) Kara Tren

(1966) Fabrikanın Şoförü

(1966) Geceler Yarim Oldu

(1966) Kartal Yavrusu Hamido

(1966) Burçak Tarlası

(1965) Ağlayan Gözler

(1964) Fabrikanın Gülü

(1963) Kara Yılan

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.