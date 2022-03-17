Nurettin Kaya kimdir? TÜİK Başkan Yardımcı Nurettin Kaya neden görevden alındı?

Nurettin Kaya kimdir? TÜİK Başkan Yardımcı Nurettin Kaya neden görevden alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TÜİK Başkan Yardımcıları Umut Serhat İdman ile Nurettin Kaya görevden alındı. Görevden alınan isimlerin yerine henüz bir atama yapılmadı.