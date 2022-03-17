Nurettin Kaya kimdir? TÜİK Başkan Yardımcı Nurettin Kaya neden görevden alındı?
Nurettin Kaya kimdir? TÜİK Başkan Yardımcı Nurettin Kaya neden görevden alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TÜİK Başkan Yardımcıları Umut Serhat İdman ile Nurettin Kaya görevden alındı. Görevden alınan isimlerin yerine henüz bir atama yapılmadı.
2022-03-17 11:01:51
Nurettin Kaya kimdir? TÜİK Başkan Yardımcı Nurettin Kaya neden görevden alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TÜİK Başkan Yardımcıları Umut Serhat İdman ile Nurettin Kaya görevden alındı. Görevden alınan isimlerin yerine henüz bir atama yapılmadı.
Nurettin Kaya kimdir?
Nurettin Kaya 1968 yılında Konya'da dünyaya geldi.
Dr. Nurettin KAYA, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde 1992 yılında tamamladı. Ardından yüksek lisans eğitimini 1996 yılında ve Doktora eğitimini de 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Ana Bilim Dalında tamamladı.
1993 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) göreve başladı. TÜİK'te Tarım ve Sanayi İstatistikleri Daire Başkanlığında İstatistikçi olarak göreve başlayan Nurettin Kaya 1999 yılında Araştırma Teknikleri ve Tasarımları Daire Başkanlığı bünyesinde İstatistik Teknikleri Araştırma Şube Müdürlüğü görevine getirildi.
2003 yılında Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürü olarak atandı.
2014 - 2021 yılları arasında Ankara Bölge Müdürü olarak görev yapan Dr. Nurettin KAYA, 24 Haziran 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkan Yardımcılığı görevine vekâleten getirilmiştir.
Yurtiçi ve Yurtdışında istatistik alanında çeşitli çalıştay ve seminerlere katılım sağlamıştır. İngilizce bilen Dr. Nurettin KAYA evli ve iki çocuk babasıdır.
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