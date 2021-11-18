Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati nereli, kaç yaşında? AK Parti kadrolarında önemli görevler üstlenen ve Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı olarak atanan Nureddin Nebati'nin kin olduğu son günlerde oldukça fazla araştırılmaya başlandı. 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili de seçilen Nureddin Nebati aynı zamanda siyaset bilimi uzmanıdır. İşte Nureddin Nebati'nin hayatı ve biyografisi...

Nureddin Nebati AK Parti'de önemki görevleri üstlenmiş siyasetçidir. 1 Ocak 1964 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen Nureddin Nebati AK Parti MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı zamanda 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönemde ise İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. İşte Nureddin Nebati'nin hayatı ve biyografisi...

Nureddin Nebati kimdir?

Nureddin Nebati AK Parti'de bir çok önemli görevi üstlenmiş siyasetçidir.

Nureddin Nebati 1 Ocak 1964 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine'dir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Nureddin Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını alan Nureddin Nebati, farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.

Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Nebati az düzeyde de Arapça bilmektedir.

Nurettin Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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