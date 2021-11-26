Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati görevi nedir? Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'den flaş faiz açıklaması geldi. Faiz ve dolar döviz kurlarında yaşanan yükselişin tartışıldığı şu günlerde Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada faiz indirimlerinin devam edeceği yönünde mesajlar paylaştı. Adı Maliye Bakanlığı için de sıkça gündeme gelen Nureddin Nebati'nin kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor. İşte Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin hayatı ve biyografisi...

Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati görevi nedir? Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'den flaş faiz açıklaması geldi. Faiz ve dolar döviz kurlarında yaşanan yükselişin tartışıldığı şu günlerde Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada faiz indirimlerinin devam edeceği yönünde mesajlar paylaştı. Adı Maliye Bakanlığı için de sıkça gündeme gelen Nureddin Nebati'nin kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor. İşte Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin hayatı ve biyografisi...

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den flaş bir açıklama geldi. Nureddin Nebati sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada faiz indirimlerinin devam edebileceğini ve faizle mücadelenin devam edeceğini belirtti. Nebati açıklamasında şunları söyledi: “2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız. Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Düşük faiz politikamız sonucu TL'ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez."

Nureddin Nebati kimdir?

Faiz açıklaması sonrası Nureddin Nebati'nin kim olduğu vatandaşlar taraffndan merak edilip araştırılmaya başlandı.

Nureddin Nebati 1 Ocak 1964 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine'dir.

Nureddin Nebati AK Partl saflarında siyaset hayatına devam ediyor.

Nureddin Nebati halen Maliye Bakan Yardımcısı görevini üstleniyor.

Nureddin Nebati AK Parti'de bir çok önemli görevler üstlenmiştir.

Nureddin Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yapan Nureddin Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını da tamamladı.

Nureddin Nebati, farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.

Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Nurettin Nebati İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Nebati az düzeyde de Arapça bilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.