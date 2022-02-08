Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati enflasyon açıklaması

Londra'da yabancı yatırımcılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin, Türkiye'de enflasyonun 'yabancıların kültürel olarak anlayamadığı nedenlerle' yükseldiğini söylediği belirtildi. Bakan Nebati'nin söz konusu ifadeyi kullanmadığını, katılımcının yanlış anlaşılmasından kaynaklı bir durum söz konusu olduğunu ifade etti.