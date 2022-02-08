Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati enflasyon açıklaması
Londra'da yabancı yatırımcılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin, Türkiye'de enflasyonun 'yabancıların kültürel olarak anlayamadığı nedenlerle' yükseldiğini söylediği belirtildi. Bakan Nebati'nin söz konusu ifadeyi kullanmadığını, katılımcının yanlış anlaşılmasından kaynaklı bir durum söz konusu olduğunu ifade etti.
2022-02-08 18:53:29
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan Londra'daki temaslarıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, paylaşımında, "Londra'da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Konuya yakın kaynaklara göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da düzenlenen toplantıda yatırımcılara kurun mevcut seviyelerde kalacağını söyledi.
Kaynaklara göre Nebati haftasonu Dolar/TL kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımlar açıklanacağı bilgisini verdi.
Nebati gerekirse KGF'nin artırılabileceği mesajını verdi.
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