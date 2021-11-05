Nureddin Nebati kimdir? Dr. Nureddin Nebati hayatı ve biyografisi...

Nureddin Nebati kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yardımcılarından biri olan Dr. Nureddin Nebati'nin kim olduğu son günlerde oldukça fazla merak edilmeye başlandı. AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilen Nureddin Nebati aynı zamanda 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. İşte Dr. Nureddin Nebati'nin hayatı ve biyografisi...