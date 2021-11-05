Nureddin Nebati kimdir? Dr. Nureddin Nebati hayatı ve biyografisi...
Nureddin Nebati kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yardımcılarından biri olan Dr. Nureddin Nebati'nin kim olduğu son günlerde oldukça fazla merak edilmeye başlandı. AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilen Nureddin Nebati aynı zamanda 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. İşte Dr. Nureddin Nebati'nin hayatı ve biyografisi...
2021-11-05 10:53:33
Nureddin Nebati kimdir?
Nureddin Nebati 1 Ocak 1964 yılında dünyaya geldi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dünyaya gelen Nureddin Nebati'nin Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine'dir.
Nureddin Nebati Türk siyasetçidir. AK Parti'de bir çok önemli göreve getirilen Nureddin Nebati aynı zamanda siyaset bilimi uzmanıdır.
Nureddin Nebati İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.
Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.
Siyasetçi kimliğinin yanında Nureddin Nebati başarıla da bir iş adamıdır. Tekstil işiyle uğraşan Nureddin Nebati akaryakıt istasyonu işletmeciliği de yaptı.
MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu.
Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar,Tügva,Önder,Utesav Üyeliği devam etmektedir.
AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.
Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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