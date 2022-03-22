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TIMETURK / GENEL / Nuray Demir kimdir? Nuray Demir neden öldü? Nuray Demir'in katili kim?

Nuray Demir kimdir? Nuray Demir neden öldü? Nuray Demir'in katili kim?

Nuray Demir kimdir? Nuray Demir neden öldü? Nuray Demir'in katili kim? Antalya'da bir otel odasında cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken yeni detaylara ulaşıldı. Nuray Demir'in katili Taner Bektaş ifadesinde 'Zayıftı, bana direnemedi.' dediği öğrenildi. Nuray Demir'in eski nişanlısı tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

1 Saat Önce
2022-03-22 13:02:53
Nuray Demir kimdir? Nuray Demir neden öldü? Nuray Demir'in katili kim?

Nuray Demir kimdir? Nuray Demir neden öldü? Nuray Demir'in katili kim? Antalya'da bir otel odasında cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken yeni detaylara ulaşıldı. Nuray Demir'in katili Taner Bektaş ifadesinde "Zayıftı, bana direnemedi." dediği öğrenildi. Nuray Demir'in eski nişanlısı tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Antalya'da otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir'in katili Taner Bektaş'ın ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Bektaş'ın ifadesinde, "Kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim" dediği öğrenildi.

Nuray Demir kimdir?

Nuray Demir'in cansız bedeni Antalya'da otel odasında bulundu.

Nuray Demir 17 yaşındaydı. Nuray Demir'in katilinin eski nişanlısı Taner Bektaş olduğu öğrenildi.

Nuray Demir, 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Şikayetin ardından ertesi gün evinde gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden Birol K. tutuklanmış ancak kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Yargılama süreci devam ederken Nuray Demir'den bir süre haber alınaması üzerine yakınları ihbarda bulundu.

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına 19 Mart'ta saat 15.30 sıralarında temizlik için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü.

Odaya giren ekipler Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu tespit eden ekipler, boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Demir'in cansız bedenindeki incelemede yüzünde küçük kanamalar, boynunda morluklar olduğu belirtildi.

Nuray Demir'in katili kim?

17 yaşındaki Nuray Demir, eski nişanlısı tarafından öldürüldü.17 yaşındaki Nuray Demir, eski nişanlısı tarafından öldürüldü.

Olayın ardından Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik, yeğeninin kız arkadaşıyla sinemaya gitmek için evden çıktığını ancak daha sonra eski nişanlısı Taner Bektaş'ın, Demir'i zorla otele götürdüğünü söyledi.

Nuray'ın, Taner Bektaş'tan ayrıldığını söyleyen Çevik, "Nişanlısı aşırı kıskanç bir insandı. Nuray nişanı atmıştı. Taner Bektaş, buraya gelerek barışmak istemiş. Nuray bunu istemedi" diye konuştu.

Polis, olay sonrası kaçtığı belirlenen Taner Bektaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yalova'da yakalanıp gözaltına alınan Bektaş, pazar günü sabah saatlerinde Antalya'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı

Taner Bektaş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. 25 Aralık 2021'de Nuray Demir ile nişanlandıklarını belirten Taner Bektaş şunları söyledi: "Otelde birlikte içki içtik. Telefonunun tuş kilidi kapalı olduğu için açmasını istedim. Bana 'Telefonda seni ilgilendiren bir şey yok' dedi. Sonra Yasin isimli tanımadığım birine mesaj ya da resim gönderiyordu. Mesajın içeriğini sorduğumda 'Seni ilgilendirmez benim hayatım. Seninle sadece nişanlıyız, evlenene kadar karışmaya hakkın yok." Bektaş daha sonra Demir'in, kendisine cinsel istismarda bulunan Birol K.'yı öldürmesini istediğini öne sürdü. Bektaş, "Kabul etmezsem benden ayrılacağını, evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince beni itekledi. Elleriyle boğazıma sarılıp sıkmaya başladı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp Yalova'ya gittim. Anlık gelişen bir olaydı. Nuray'ı öldürme niyetim yoktu. Beni aldattığını söyleyince daha önceki evliliğim aklıma geldi. Eski eşimden de beni aldattığı için ayrılmıştım. Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyordum." dedi. .

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