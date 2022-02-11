Nur Peker kimdir? Avukat Nur Peker'e silahlı saldırı! 'Abla bakar mısın' deyip ateş etti

Nur Peker kimdir? İstanbul'da Nur Peker isimli genç avukat silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan genç avukatın yanına yaklaşıp 'abla bakar mısın' dedikten sonra ateşe etti. Şans eseri saldırıyı hayati tehlikesi olmadan atlatan Avukat Nur Peker saldırganı tanımadığını söyledi. Gözaltına alınan saldırgan Canip K. ilk ifadesinde ise 'Şikayetçiyi tanımam neden vurayım. Kamera kayıtlarındaki kişi ben değilim. Ben emlakçıyım' dediği öğrenildi.

Nur Peker kimdir? İstanbul'da Nur Peker isimli genç avukat silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan genç avukatın yanına yaklaşıp "abla bakar mısın" dedikten sonra ateşe etti. Şans eseri saldırıyı hayati tehlikesi olmadan atlatan Avukat Nur Peker saldırganı tanımadığını söyledi. Gözaltına alınan saldırgan Canip K. ilk ifadesinde ise "Şikayetçiyi tanımam neden vurayım. Kamera kayıtlarındaki kişi ben değilim. Ben emlakçıyım" dediği öğrenildi.

Genç avukat Nur Peker İstanbul Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı şans eseri hayati tehlikesi olmadan atlatan Nur Peker bacaklarından yaralandı. Saldırgan kısa süre içinde yakalandı ve gözaltına alındı. Avukat Nur Peker saldırganı tanımadığını söyledi. Saldırgan Canip K.'nin ise ilk iafadesi oldukça şaşırtıcıydı.

Nur Peker kimdir?

İstanbul'da avukatlık yapan Nur Peker silahlı saldırı sonucu yaralandı. 34 yaşındaki Nur Peker eve gireceği sırada yanına yaklaşan saldırgan "Abla bakar mısın?" dedikten sonra silahla Nur Peker'i yaraladı.

Olay Beşiktaş ilçesi Levazım Mahallesi'nde 20 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Nur Peker'in hayati tehlikesi bulunmuyır.

Hayati tehlikesi bulunmayan Peker, ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını söyledi.

Peker, emniyetteki ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek şüphelendiği birkaç kişi olduğunu söyledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Canip K.'yi 3 Şubat'ta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıkta ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canip K.'nin ilk ifadesi ise oldukça şaşırtıcıydı. Nur Peker'i tanımadığını iddia eden saldırganın "Şikayetçiyi tanımam neden vurayım. İlk defa ismini ben burada duydum, kamera kayıtlarındaki kişi ben değilim. Ben emlakçıyım" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. .