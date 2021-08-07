DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Elon Musk’tan kripto para topluluğuna sürpriz destek
Petrol ve LPG’de promosyon düzenlemesi
Küresel piyasalar haftayı rekorlarla geçti
İran'dan İsrail'e yanıt: Sert karşılık veririz!
Yeni araştırma: Covid geçiren de aşı olmalı mı?
Taliban, bir vilayet merkezini daha ele geçirdi
Onur Çetin, Doğa için şarkı yaptı
Taliban cezaevindeki mahkumları serbest bıraktı
Filistin: İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası toplum harekete geçmiyor
Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkeleri hangileri?
Bir bronz madalya da Uğur Aktaş'tan
İran, İsrail'e ait gemiye saldırıyla ilgili suçlamaları reddetti
11 Eylül kurbanlarının aileleri, Biden’a ‘gelme’ dedi
Bilim Kurulu üyesi uyardı: ''Tek aşı eşittir hiç aşı''
ABD vatandaşlığından çıkan zenginlerin sayısı 2020'de rekor kırdı

TIMETURK / GENEL / Nüket Eroğlu kimdir? Nüket Eroğlu mesleği ne, kaç yaşında?

Nüket Eroğlu kimdir? Nüket Eroğlu mesleği ne, kaç yaşında?

Nüket Eroğlu kimdir? Nüket Eroğlu mesleği ne, kaç yaşında? Ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu'nun kim olduğu insanlar tarafından son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Sağlık ve estetik üzerine yaptığı açıklamaları basına yansıyan Nüket Eroğlu'nun hayatı ve biyografisi haberimizin detayında. 50 yaşındaki ünlü estetik hekimi evli ve 2 kız annesidir.

7 Saat Önce
2021-08-07 09:05:04
Nüket Eroğlu kimdir? Nüket Eroğlu mesleği ne, kaç yaşında?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Nüket Eroğlu kimdir? Nüket Eroğlu mesleği ne, kaç yaşında? Ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu'nun kim olduğu insanlar tarafından son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Sağlık ve estetik üzerine yaptığı açıklamaları basına yansıyan Nüket Eroğlu'nun hayatı ve biyografisi haberimizin detayında. 50 yaşındaki ünlü estetik hekimi evli ve 2 kız annesidir.

NÜKET EROĞLU KİMDİR?

Dr. Nüket Eroğlu, 1971 yılında doğmuştur.

Dr. Nüket Eroğlu Adana'da dünyaya gelmiştir. Dr. Nüket Eroğlu Adanalıdır.

50 yaşındaki Nüket Eroğlu eğitimine Adana'da başladı. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamlayan Nüket Eroğlu daha sonra üniversite için İzmir'e gitti.

İzmir'de 1993 yılında Ege Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Dr. Nüket Eroğlu 2000 yılında Ankara Numune Hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Eroğlu, 2004 yılında Medikal Estetik Sertifikası aldı ve estetik hekimi olarak çalışmalarına başladı. Eroğlu, 'Medikal Estetik Hekimi' olarak çalışmaktadır.

Estetik konusundaki gelişimeleri yakından takip eden Dr. Nüket Eroğlu çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. Dr. Nüket Eroğlu, AMWC, IMCAS, AMME, AMWC gibi her yıl tekrarlanan dünyadaki son estetik gelişmelerin takip edildiği ve tartışıldığı kongrelerde eğitim programlarına halen katılmakta ve estetik dünyasındaki gelişmeleri takip etmektedir.

Medikal cilt uygulamalı eğitimlerini ve sertifikalarını Roma ve Milano'da ilk rejuvenasyon ve fraksiyonel karbondioksit CO2 lazer uygulamalarını yapan Prof. Dr. Bonan'dan almıştır.

Paris'te Ulusal Mezoterapi Derneği'nin düzenlediği eğitimlerde Dr. Lecoz, Dr. Pistor ve Dr. Herzog ile birlikte çalışmıştır.

Dr. Nüket Eroğlu, Lazer lipoliz eğitimlerini ve sertifikasını Dr. Zerbinati'den almıştır.

Dr. Nüket Eroğlu, Opr. Dr. Arif Eroğlu ile evlidir. İki kızı vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş