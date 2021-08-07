Nüket Eroğlu kimdir? Nüket Eroğlu mesleği ne, kaç yaşında? Ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu'nun kim olduğu insanlar tarafından son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Sağlık ve estetik üzerine yaptığı açıklamaları basına yansıyan Nüket Eroğlu'nun hayatı ve biyografisi haberimizin detayında. 50 yaşındaki ünlü estetik hekimi evli ve 2 kız annesidir.

Nüket Eroğlu kimdir? Nüket Eroğlu mesleği ne, kaç yaşında? Ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu'nun kim olduğu insanlar tarafından son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Sağlık ve estetik üzerine yaptığı açıklamaları basına yansıyan Nüket Eroğlu'nun hayatı ve biyografisi haberimizin detayında. 50 yaşındaki ünlü estetik hekimi evli ve 2 kız annesidir.

NÜKET EROĞLU KİMDİR?

Dr. Nüket Eroğlu, 1971 yılında doğmuştur.

Dr. Nüket Eroğlu Adana'da dünyaya gelmiştir. Dr. Nüket Eroğlu Adanalıdır.

50 yaşındaki Nüket Eroğlu eğitimine Adana'da başladı. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamlayan Nüket Eroğlu daha sonra üniversite için İzmir'e gitti.

İzmir'de 1993 yılında Ege Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Dr. Nüket Eroğlu 2000 yılında Ankara Numune Hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Eroğlu, 2004 yılında Medikal Estetik Sertifikası aldı ve estetik hekimi olarak çalışmalarına başladı. Eroğlu, 'Medikal Estetik Hekimi' olarak çalışmaktadır.

Estetik konusundaki gelişimeleri yakından takip eden Dr. Nüket Eroğlu çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. Dr. Nüket Eroğlu, AMWC, IMCAS, AMME, AMWC gibi her yıl tekrarlanan dünyadaki son estetik gelişmelerin takip edildiği ve tartışıldığı kongrelerde eğitim programlarına halen katılmakta ve estetik dünyasındaki gelişmeleri takip etmektedir.

Medikal cilt uygulamalı eğitimlerini ve sertifikalarını Roma ve Milano'da ilk rejuvenasyon ve fraksiyonel karbondioksit CO2 lazer uygulamalarını yapan Prof. Dr. Bonan'dan almıştır.

Paris'te Ulusal Mezoterapi Derneği'nin düzenlediği eğitimlerde Dr. Lecoz, Dr. Pistor ve Dr. Herzog ile birlikte çalışmıştır.

Dr. Nüket Eroğlu, Lazer lipoliz eğitimlerini ve sertifikasını Dr. Zerbinati'den almıştır.

Dr. Nüket Eroğlu, Opr. Dr. Arif Eroğlu ile evlidir. İki kızı vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.