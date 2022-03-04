Nuh Boğuldu filmi ne zaman çıkacak? Nuh Boğuldu oyuncuları kimler? Ünlü oyuncuları bir araya getiren Nuh Boğuldu adlı filmin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in başrollerini paylaştığı film dijital platformda yayınlanacak. Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit hayranlarını heyecanlandıran filmin oyuncuları da merak ediliyor. Onur Saylak’ın önettiği Nuh Boğuldu filminin ise ne zaman gösterime gireceği henüz bilinmiyor.

Nuh Boğuldu filmi ne zaman çıkacak? Nuh Boğuldu oyuncuları kimler? Ünlü oyuncuları bir araya getiren Nuh Boğuldu adlı filmin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı film dijital platformda yayınlanacak. Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit hayranlarını heyecanlandıran filmin oyuncuları da merak ediliyor. Onur Saylak'ın önettiği Nuh Boğuldu filminin ise ne zaman gösterime gireceği henüz bilinmiyor.

Film tutkunlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Hayran kitlesi oldukça fazla olan Kıvanç Tatlıtuğ yeni bir film projesi ile ekranlara geliyor. Nuh Boğuldu adlı filmin çekimlerine geçtiğimiz gün başlandı. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaptığı filmin senaryosunu da Hakan Günday yazdı. Usta isimleri bir araya getiren film şimdiden merakla bekleniyor.

Nuh Boğuldu filmi ne zaman çıkacak?

Nuh Boğuldu adlı filmin ne zaman gösterime gireceği merak ediliyor. Ancak dizi çekimlerine henüz yeni başladı. Dizinin ne zaman gösterime gireeceğinin şu an için kestirmek oldukça güç.

Nuh Boğuldu oyuncuları kimler?

Nuh Boğuldu filminde pek çok usta isim yer aldığı açıklandı. En son Aşıklar Bayramı isimli filminin çekimlerini tamamlayan Kıvanç Tatlıtuğ kısa aradan sonra bu kez Nuh Boğuldu için sete çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda daha önce Şahsiyet dizisiyle uluslararası Emmy ödülü kazanan Onur Saylak oturuyor. Şimdilik dizinin oyuncu kadrosuna ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Nuh Boğuldu hakkında

Yönetmen: Onur Saylak

Senarist: Hakan Günday

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Funda Eryiğit .