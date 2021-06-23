Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? YKS için 26-27 Haziran'da nüfus müdürlükleri açık mı? YKS sınavına sayılı günler kala sınava girecek olan adayların heyecanları da giderek artıyor. Sınava girecekler için her türlü kolaylık bu sene de sağlanacak. Sınav günü kimliğini kaybedenler için nüfus müdürlükleri 26 haziran ve 27 haziran tarihleri arasında açık olacak. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile nüfus müdürlükleri YKS zamanında açık olacak mı sorusuna yanıt verdi? Genelgede nüfus müdürlüklerinin, fotoğrafçıların ve kırtasiyelerin 26-27 Haziran'da açık olacağı belirtildi.

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? YKS için 26-27 Haziran'da nüfus müdürlükleri açık mı? YKS sınavına sayılı günler kala sınava girecek olan adayların heyecanları da giderek artıyor. Sınava girecekler için her türlü kolaylık bu sene de sağlanacak. Sınav günü kimliğini kaybedenler için nüfus müdürlükleri 26 haziran ve 27 haziran tarihleri arasında açık olacak. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile nüfus müdürlükleri YKS zamanında açık olacak mı sorusuna yanıt verdi? Genelgede nüfus müdürlüklerinin, fotoğrafçıların ve kırtasiyelerin 26-27 Haziran'da açık olacağı belirtildi.

2021 YKS sınavına 2 milyondan fazla adayın katılması bekleniyor. YKS sınavı için yıllardır çalışan öğrenciler sınavdan iyi bir puan alıp hayallerindeki bölümü kaanmak için çabalayacak. Sınav günü yaşanacak herhangi bir olumsuzluk için yetkililer hazırda bekleyecek. Sınava giriş için kimlik olmazsa olmazlar arasında. YKS sınavının yapılacağı 26-27 haziranda nüfus müdürlüklerinin açık olup olmayacağı merak ediliyordu.İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile bu sorular da yanıt bulmuş oldu. Peki Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? YKS için 26-27 Haziran'da nüfus müdürlükleri açık mı?

NÜFUS MÜDÜRLİKLERİ HAFTA SONU AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı YKS sınavının yapılacağı 26 Haziran ve 27 Haziran ile ilgili genelge yayomladı. Genelge ile nüfus müdürlüklerinin durumu da netleşti. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın; Cumartesi sabah (10.15-12.30), Pazar sabah (10.15-13.15) ve Pazar öğleden sonra (15.45-17.45) olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacağının bildirildiği hatırlatıldı.

NÜFUS MÜDÜRLİKLERİ 26-27 HAZİRAN'DA AÇIK MI?

Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

NÜFUS MÜDÜRLİKLERİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Nüfus müdürlükleri, cumartesi günü 07.00-17.00 pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacak.

KIRTASİYE VE FOTOĞRAFÇILAR YKS İÇİN AÇIK OLACAK MI?

27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.