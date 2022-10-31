Nüfus Müdürlüğü randevu gitmeme cezası | Ehliyet ve Kimlik randevusuna gidilmezse ne olur? Yeni tip ehliyet ve kimlik değişimi için pek çok kişi Nüfus Müdürlüklerinden randevu bulamamaktan şikayetçi. Ancak randevu alıp da işlem yaptırmaya gelmeyenlerin sayısının da bir hayli fazla olması nedeniyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde yeni bir uygulamaya gidildi. Buna göre randevuya gelmeyenlere ceza verilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu alıp da randevuya gelinmemesi durumunu ortadan kaldırmak için yeni bir uygulama başlattığunı duyurdu. Sosyal medaydan yapılan duyuruya göre bundan böyle randevu alıp da işlem yaptırmayanlar için yeni bir karar alındı.

Ehliyet ve Kimlik randevusuna gidilmezse ne olur?

Nüfus Müdürlüklerinde son zamanlarda bir hayli yoğuluk söz konusu. Yeni tip ehliyet ve kimlik değişimi için randevu alanlar nüfus müdrlüklerinde yoğunluğa neden oluyor. Ancak randevu alıp daha sonra randevusunu iptal ettirmeden radenvuya gelmeyenlerin sayısının da oldukça fazla olduğu öğrenildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçirdi.

Nüfus Müdürlüğü randevu gitmeme cezası

Genel toplamın yüzde 15'inin randevuya gelmediği belirtilen açıklamada randevuyu iptal etmeden randevuya gelmeyenlere bir sonraki randevunun iki hafta sonra verileceği kaydedildi.

Yeni tip ehliyet çıkartma ücretli mi?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştirmek isteyenler değerli kağıt bedeli 13 TL ve vakıf payı bedeli 2 TL ödemesi yapacak. Toplamda 15 TL gibi bir ücret karşılığında ehliyet değişim işlemi kısa sürede yapılabiliyor. Vatandaşlardan bu işlem için oplam 15 TL ücret alınmaktadır. Ödemeler ehliyet değişimi sırasında gerçekleşecek. Ödemeler PTT aracılığı ile de yapılabiliyor. .