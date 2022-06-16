Novalgin şurup kaç yaşında kullanılır? Novalgin şurup kaç saatte alınmalıdır? Novalgin şurup yan etkileri nelerdir?

Novalgin şurubunun yan etkilerinin neler olduğu merak ediliyor. Her ilacın yan etkileri etken maddelere ve vücudunuzdaki sorunlara göre değişiklik gösterir. Novalgin şurubunun yan etkilerinin neler olduğunu sizlerle paylaştık.

Hastalık durumunda hastaneye gittiğimizde verilen ilaçlar değişiyor. İlaçlar doktor reçetesi ile kullanılmalıdır. Novalgin şurubunun yan etkileri hakkında cevap almak isteyenler araştırmalarına hız verdi. Merak ettiğiniz konuya yazımızda açıklık getirdik.

Novalgin şurup kaç yaşında kullanılır?

Ailelerin merak ettiği Novalgin şurubu, 3 aydan küçük ve 5 kg'ın altındaki bebeklerde kullanılmaz. İlaç mutlaka doktor reçetesi ile kullanılmalıdır. Yaşlı hastalarda kullanılan ilaç hastanın şikayeti ve durumu göz önünde bulundurularak kullanılır. Özellikle küçük bebeklerde ilacı doktor reçetesi olmadan kullanmayınız.

Novalgin şurup kaç saatte alınmalıdır?

Bu ilacın kullanımı doktor kontrolünde yapılmalıdır. Reçetesiz ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Kullanım sıklığı kişiye ve hastalığın durumuna göre uygulanacak zaman aralıklarına göre değişmektedir. İlacı doktorunuzun veya eczacınızın önerdiği şekilde kullanmalısınız. İlaç 5 ml'ye kadar ağızdan kullanılır. Ortalama 8 saatte bir kullanılan ilacı eczacınıza sorarsanız daha iyi olur.

Novalgin şurup yan etkileri nelerdir?

Her ilacın farklı yan etkileri olabilmektedir Novalgin şurup kullanan kişilerde ilacın yan etkilerinin neler olduğunu merak etmektedir. Novalgin şurup yan etkileri şu şekildedir:

Karın bölgesinde ağrı,

Nefes almakta güçlük çekilmesi,

Yüz, dudak ve dilde şişlik oluşması gibi yan etkiler görülebilmektedir.

Bu durumlarla karşılaşan kişilerin hemen doktora gitmesi gerekmektedir. Özellikle doktor kontrolünde kullanılmayan ilaçlarda yan etki görülmesi durumunda acilen hastaneye gitmelisiniz. Reçetesiz ilaçlar kullanılmamalıdır. Novalgin şurubu kullanıldığında ortalama 1,5 saat sonra etkisini gösterir. .