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Noterler hafta sonları açık mı?

Koronavirüs salgınının etkisini yitirmesinin ardından 2022 yılında noter çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İşte, nöbetçi noter çalışma saatleri...

14 Dakika Önce
2022-04-15 18:16:20
Noterler hafta sonları açık mı?

Noter gümrük vergisi farkı merak konusu oldu. Vatandaşların özellikle hafta sonları nakil ve teslimatını kolaylaştırmak amacıyla bir süredir uygulamaya konulan noter gümrük vergisi tarifesi, hafta içi noter işlemleriyle aynı.

6 Nisan 2019 tarihinde uygulanmaya başlanan 'nöbetçi noter' yurttaşlardan yoğun ilgi gördü. Zira hafta içi çalışanlar, bu sayede işyerinden izin almadan ya da işlerini ertelemeden noter işlemlerini cumartesi ve pazar günleri yapabiliyor.

Özellikle hafta sonu araç alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar büyük kolaylık sağlandı. 2022 yılı itibarıyla nöbetçi noterler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında çalışıyor.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Noterler hafta içi her gün mesaiye saat 09.00'da başlıyor ve öğle tatili olan 12.30'a kadar çalışmaya devam ediyor.

Öğleden sonra saat 13.30'da tekrar mesaiye başlayan noterler, akşam kapanış saati olan 17.00'ye kadar çalışıyor.

NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da faaliyete geçen nöbetçi noterlik uygulamasıyla aynı yılın eylül ayına kadar 265 bin 644 işlem gerçekleştirildi.

Kısa sürede 15 milyar liralık işlem hacmi oluşurken, bunun 12,5 milyar liralık kısmının ikinci el araç satışı, 2,5 milyar liralık kısmının da ilk tescil işlemleri sonucu oluştuğu açıklandı. Nöbetçi noterliklerde yapılan 265 bin 644 işlem için devlet adına 36 milyon liralık vergi ve harç tahsil edildi. .

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