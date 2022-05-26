Nota vermek ne demektir? Siyasette nota nedir?

Diplomasi ve siyasette nota nedir, ne anlama gelir? Peki, Nota vermek ne demektir? Nota neden verilmektedir?

Dış politikada diplomatik nota, bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, işbirliği önerileri, anlaşma önerileri, bilgilendirme ve benzeri konularda gönderdiği mektuptur. Nota vermek çok ciddi bir iştir. Nota verildikten sonra anlaşmazlıklar devam ederse, daha da büyür ve yeni sorunlar yaratır.

1.Sözlü olarak verilen nota; 3. kişilerden 3. kişilere imzasız olarak yazılan nota türü anlamına gelir. Sözlü notalarda sadece paraf yer alır. Diplomatik temsilcilikler ve dışişleri bakanlıkları arasında en yaygın kullanılan nota şeklidir.

2.Yazılı olarak verilen nota; 1. şahıslardan 1. şahıslara gönderilen imza, dahil edilen yazılı nota türü anlamına gelir. .