Nota nedir neden verilir? Protesto notası nedir? Nota verilmesi ne anlama gelir? Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk balıkçı teknelerine ateş açılması ve bir Türk balıkçının yaralanması ile sonuçlanan olay sonrası Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Yunanistan'a nota verildi. Yunanistan'a verilen nota sonrası vatandaşlar 'nota'nın ne olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Nota nedir neden verilir? Protesto notası nedir? Nota verilmesi ne anlama gelir? Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk balıkçı teknelerine ateş açılması ve bir Türk balıkçının yaralanması ile sonuçlanan olay sonrası Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Yunanistan'a nota verildi. Yunanistan'a verilen nota sonrası vatandaşlar "nota"nın ne olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Diplomatik ilişkilerde bazen ülkeler çeşitli sorunlarla karşılaştığı ülkelere nota verebiliyor. Peki nota nedir?

Nota nedir neden verilir?

Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, iş birliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara denir. Diplomatik nota olarak da adlandırılan nota yazılı ve sözlü olarak iki şekilde verilmektedir.

Nota verilmesi ne anlama gelir?

Nota verilmmesi söz konusu konuyla ilgili o ülkeye bir uyarı niteliğindedir.

Sözlü Nota, Şifahi Nota (Note Verbale) nedir?

Üçüncü şahıstan üçüncü şahsa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür. Bu notalarda yalnızca paraf bulunur. Bilgi istemek üzere bir büyükelçilikten bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığına yazılan notalar, devletin belli konularda bilgi vermek için gönderdiği memorandum ve bir ülke tarafından kabul edilen büyükelçi için verilen agreman note verbale biçiminde kaleme alınır.

Yazılı Nota nedir? (Note Signee)

Birinci şahıstan birinci şahsa gönderilen ve gönderen tarafından imzalanan nota türüdür. Bir büyükelçiye atandığı ülkenin devlet başkanına sunulmak üzere verilen güven mektubu, nota değişimi yoluyla yapılan anlaşmalar ve taraflardan birinin bir konu üzerindeki nihai pozisyonunu ortaya koyan ültimatom niteliğindeki notalar note signee biçiminde yazılır. .