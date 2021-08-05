Norovirüs nedir? Norovirüs belirtileri neler? Norovirüs öldürücü mü? Dünya koronavirüs ile mücadele ederken İngiltere'de norovirüs vaka sayılarında yaşanan artış uzmanları endişelendirdi. Uzmanlar norovirüse karşı dikkatli olunması yönünde insanları uyardı. Koronavirüs kapanmaları yeni yeni bitmişken yapılan norovirüs uyarısı insanları tedirgin etti. Peki norovirüs nedir? Norovirüs tedavisi var mı? Norovirüs hastalığının belirtileri nelerdir?

Norovirüs nedir? Norovirüs belirtileri neler? Norovirüs öldürücü mü? Dünya koronavirüs ile mücadele ederken İngiltere'de norovirüs vaka sayılarında yaşanan artış uzmanları endişelendirdi. Uzmanlar norovirüse karşı dikkatli olunması yönünde insanları uyardı. Koronavirüs kapanmaları yeni yeni bitmişken yapılan norovirüs uyarısı insanları tedirgin etti. Peki norovirüs nedir? Norovirüs tedavisi var mı? Norovirüs hastalığının belirtileri nelerdir?

NOROVİRÜS NEDİR?

Bir kış hastalığı olan norovirüs, enfeksiyon, kansız ishal, kusma ve mide ağrısı ile karakterizedir. Ateş veya baş ağrısı da görülebilir.

Semptomlar genellikle maruz kalındıktan 12 ila 48 saat sonra ortaya çıkar ve iyileşme genellikle 1 ila 3 gün içinde gerçekleşir.

Komplikasyonlar nadirdir, ancak özellikle gençlerde, yaşlılarda ve diğer sağlık sorunları olanlarda dehidrasyonu içerebilir.

Virüs genellikle fekal-oral yolla yayılır. Bu, kontamine yiyecek veya su veya kişiden kişiye temas yoluyla olabilir. Ayrıca kontamine yüzeyler veya enfekte bir kişinin kusmuğundan hava yoluyla da yayılabilir. Risk faktörleri arasında sağlıksız yiyecek hazırlama ve yakın çevreyi paylaşma yer alır. Tanı genellikle semptomlara dayanır. Doğrulayıcı testler genellikle mevcut değildir ancak salgınlar sırasında halk sağlığı kurumları tarafından yapılabilir.

Önleme, kontamine yüzeylerin uygun şekilde yıkanmasını ve dezenfekte edilmesini içerir. Konuyla ilgili NHS bilgi sayfasına göre, alkol bazlı el dezenfektanları Norovirüs'e karşı etkili değildir, bunun nedeni Norovirüsün zarfsız bir virüs olmasıdır. Norovirüsün aşısı veya spesifik tedavisi yoktur. Yönetim, yeterli sıvı veya intravenöz sıvı içmek gibi destekleyici bakımı içerir. Kafein veya alkol içermeyen diğer içecekler yardımcı olsa da, ağızdan rehidrasyon solüsyonları içmek için tercih edilen sıvılardır.

Norovirüs, dünya çapında yılda yaklaşık 685 milyon hastalık vakası ve 200.000 ölümle sonuçlanmaktadır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan dünyada yaygındır. Beş yaşın altındakiler en sık etkilenir ve bu grupta gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 50.000 ölümle sonuçlanır. Norovirüs enfeksiyonları kış aylarında daha sık görülmektedir. Sıklıkla salgınlarda, özellikle de yakın çevrede yaşayanlarda görülür. Amerika Birleşik Devletleri'nde, tüm gıda kaynaklı hastalık salgınlarının yaklaşık yarısının nedenidir. Virüs, adını 1968'de bir salgının meydana geldiği Norwalk, Ohio şehrinden almıştır.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuluçka süresi 18-72 saattir. Hastaların çoğunda ilk olarak bulantının eşlik ettiği ani başlaya karın ağrısı görülür. Genel olarak ishal ve kusma beraber bulunur. Hastada günde 4-8 kez, kansız, mukussuz orta miktarda dışkılama görülür. Hastaların yarısında hafif dereceli bir ateş (37.5 0C) olabilir. Sıklıkla karın ve kas ağrısı, baş ağrısı, keyifsizlik, halsizlik olabilir. Klinik belirtiler 24-72 saat devam eder. Küçük çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık yetmezliğinde daha çok semptomatik enfeksiyon ve kronik ishale neden olabilir. Norovirusler aynı zamanda virüslerden kaynaklanan ishal salgınlarının %60-95'ini oluşturmaktadır.

NOROVİRÜS TEDAVİSİ

Genellikle kendiliğinden iyileşir. Ciddi kusma ve ishal gelişen olgularda parenteral (damar yolu) sıvı verilmesi gerekebilir.

NOROVİRÜS ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

norovirüs ishalleri kendi kendini sınırlar, hastaneye yatmayı gerektirecek ciddi dehidratasyona neden olmaz. Ancak noronavirüs belirtileri yaşıyorsanız hemen bir doktora görünmenizde fayda var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.