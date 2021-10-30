Normal baldan 100 kat daha etkili: Manuka balı

Yeni Zelanda'da yetişen manuka çiçeklerinden elde edilen bir bal türü olan manuka balı faydalarıyla duyanları hayrete düşürüyor. Adını gün geçtikçe çok daha fazla duyduğumuz bu balın faydalarını ve nasıl tüketileceğini gelin birlikte inceleyelim...

Manuka balı adını Yeni Zelanda'daki özel manuka çiçeklerinden alır. Yeni Zelanda'dan çıkıp ününü tüm dünyaya duyuran bu değerli bal kıvamı ve rengiyle bildiğimiz diğer ballardan çok daha farklıdır. Vücudumuz için birçok faydası olan manuka balı 19. yüzyılda keşfedildiğinden beri kullanılıyor ve adı gün geçtikçe daha çok duyuluyor. Bu balı diğer ballardan ayıran en önemli nokta diğer ballara nazaran içeriğinde çok daha fazla methylglyoxal isimli madde bulunmasıdır.

Manuka balının faydaları

Antibakteriyel özellikleri oldukça güçlü olan manuka balı vücudumuzda bakteriden kaynaklanan hastalıklara hızlı bir çözüm sunuyor. Düzenli tüketildiğinde zengin vitamin ve mineral desteğiyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Enerji deposu olan bal yorgunluğu ve halsizliği gideriyor.

Enfeksiyonları kurutan bal, iltihapların da hızlıca iyileşmesini sağlıyor. Aynı zamanda da iltihap nedeniyle oluşmuş ağrıları dindiriyor. Mide asitlerini dengeliyor, şişkinlik ve hazımsızlığa çözüm oluyor. Bağırsak florasını parazitlerden temizliyor. Hücrelerin yenilenmesine destek oluyor.

Aknelere ve egzamaya iyi geliyor. Yara ve yanıkları, lezyonları tedavi ediyor. İçeriğindeki şeker bileşeni sayesinde doğal bir nemlendirici görevi görüyor.

Manuka balını nerede ve nasıl tüketmek gerekiyor?

Manuka balı güvenilir bir yerden temin edilmelidir. Her sene ortalama olarak 1.7 ton üretilen bu bal Yeni Zelanda'dan dünyaya özel kutulanmış ve mühürlü paketlerde dağıtılıyor. Çok değerli bir bal olduğu için maalesef piyasada sahte ballarla karşılaşmanız çok olası bir durum. Bu yüzden bu balı mutlaka güvenilir yerlerden satın almanızı tavsiye ederiz.

Manuka balı diğer ballar gibi kullanılabilir. Sabahları bir tatlı kaşığı yiyebilirsiniz. Ayrıca süte ve yoğurda ekleyebilirsiniz. Her besini olduğu gibi bu balı da ölçülü bir şekilde tüketmenizde yarar vardır.

Bilinen bir yan etki olmamasına rağmen yine de alerjik bir bünyeye sahipseniz, diyabet (şeker) hastasıysanız, hamile veya emzirme dönemindeyseniz, çocuğunuza kullanmak istiyorsanız öncelikle doktorunuza danışmanızda fayda vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.