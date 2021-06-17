Noor Bin Ladin kimdir? Nur Bin Ladin Trump destekçisi çıktı

Noor Bin Ladin kimdir? Cenevre'de ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesini protesto eden ve Trump pankartı açan bikinili kadının Noor (Nur) Bin Ladin olduğu öğrenildi. Daha önce yaptığı açıklamalar ile Trump destekçisi olduğunu anlatan Nur Bin Ladin'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Noor Bin Ladin kimdir? Noor Bin Ladin kimin yeğeni?

Noor Bin Ladin kimdir? Cenevre'de ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesini protesto eden ve Trump pankartı açan bikinili kadının Noor (Nur) Bin Ladin olduğu öğrenildi. Daha önce yaptığı açıklamalar ile Trump destekçisi olduğunu anlatan Nur Bin Ladin'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Noor Bin Ladin kimdir? Noor Bin Ladin kimin yeğeni?

Noor Bin Ladin kimdir?

Noor Bin Ladin'in kim olduğu merak ediliyor. Peki Nur Bin Ladin kimdir? Noor Bin Laden kimin yeğeni?Noor Bin Ladin 11 Eylül terör saldırılarının pilanlayıcısı Usame bin Ladin'in öz yeğenidir. Usame Bin Ladin 2011 yılında Pakistan'da öldürülmüştü. Noor bin Ladin, İsviçre'de yaşasa da bugüne kadar verdiği tüm röportajlarda kendini 'Kalpten Amerikalı' olarak tanıtıyor. Üstelik Noor bin Ladin, sıkı bir Trump destekçisi ve adeta Biden'a düşman. 3 Kasım 2020'de gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ı destekleyen ve Kongre baskınının düzenleyicisi olarak anılan QAnon grubunun da takipçisi. 34 yaşındaki Noor Bin Ladin, verdiği röportajda kendini tam bir Amerikalı olarak gördüğünü, çocukluğunda 12 yaşındaylen odasının duvarında tam boyutlu bir ABD bayrağının asılı olduğunu ve rüyalarını Amerika'yı karavanla boydan boya gezdiği bir seyahatin süslediğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.