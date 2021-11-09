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Nohudu ıslattığınız suya karbonat koyarsanız...
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TIMETURK / GENEL / Nohudu ıslattığınız suya karbonat koyarsanız...

Nohudu ıslattığınız suya karbonat koyarsanız...

Özellikle soğuk havalar gelince kuru fasulye, nohut gibi bakliyatlar soframızdan eksik olmuyor. Hem lezzetli, hem faydalı hem de çok doyurucu olan kuru bakliyatları gerçekten çok seviyoruz. Fakat kuru bakliyat pişirmek bazen bizi zorlayabiliyor. Nohut ne yaparsak yapalım yumuşamayabiliyor. Ancak bu sorunu ortadan kaldırmak çok basit. Gelin birlikte nohudun daha kolay pişmesini sağlayacak yöntemlere bakalım...

2 Saat Önce
2021-11-09 14:11:27
Nohudu ıslattığınız suya karbonat koyarsanız...


Kurubaklagillerden nohudu neredeyse sevmeyen yok. Hem lezzetli, hem faydalı hem de çok doyurucu olan nohut bazen pilavın eşlikçisi oluyor, bazen yemeği yapılıyor, bazen de salatası...

Birçok insan nohut pişirirken zorlanıyor. Ne kadar uzun süre pişirirlerse pişirsinler nohut bir türlü yumuşamıyor. Bu sorunun gayet kolay bir çözümü var.

Nohudun diri kalmaması için ne yapmak gerekir?

Kuru bakliyatları pişirmeden önce kolay pişmesi ve gazını bırakması için hepimiz bir gece önceden suda bekletiyoruz. Fakat buna rağmen nohut bazen pişmek bilmiyor ve sert kalabiliyor. Özellikle yerli nohut türlerinde bu sorunla daha sık karşılaşıyoruz. Böyle bir sorun yaşamamak için nohudu geceden ıslanmaya bıraktığınız suya karbonat eklemeyi deneyin. Karbonat sayesinde nohut hem kolay pişecek, hem zarları çıkacak hem de pişme süresi oldukça kısalacak. Ayrıca karbonat sayesinde nohut vücudumuzda gaza da sebep olmayacak.

Fakat karbonatın nohudun vitamin ve minerallerini yok ettiğini söyleyenler de var. Ancak ıslama suyuna çok az miktarda karbonat eklerseniz bu sorunla karşılaşacağınızı düşünmüyoruz. Yine de karbonat kullanmak istemezseniz sizin için başka önerilerimiz olacak.

Nohudun pişerken diri kalmaması için hangi yöntemler kullanılır?

Nohudu haşlarken haşlama suyuna birkaç damla limon suyu damlatın. Bu sayede nohutlar daha kolay yumuşayacaktır. Fakat limon asidik bir yapıda olduğu için taşma yapabilir. Bu yüzden pişirme esnasında küçük bir tencere değil daha büyük bir tencere tercih etmelisiniz.

Bir diğer yöntem ise nohudu ıslattığınız suyun içerisine toz şeker eklemek. Toz şeker sayesinde nohut daha çabuk yumuşayacak ve diri kalmayacaktır. Nohudun ıslama suyuna bir çay kaşığı toz şeker veya bir tane küp şeker eklemeniz nohudun yumuşaması için yeterli olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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