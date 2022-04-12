Nizamı alem nedir? Nizam-ı alem davası ne demek? Nizamı alem anlamı nedir? Kurulu Osman dizisinin fragmanında geçen Nizamı alem teriminin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Nizamı Alem kısaca Allah'ın ve Resulünün çizgisinde yürümek, aleme nizam vermek. Alemi İslam a göre tezyin etmektir. İşte Nizamı Alem kelimesinin anlamı...

Nizamı alem nedir? Nizam-ı alem davası ne demek? Nizamı alem anlamı nedir? Kurulu Osman dizisinin fragmanında geçen Nizamı alem teriminin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Nizamı Alem kısaca Allah'ın ve Resulünün çizgisinde yürümek, aleme nizam vermek. Alemi İslam a göre tezyin etmektir. İşte Nizamı Alem kelimesinin anlamı...

Nizaı Alem'in ne demek olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk ve İslam coğrafyasında sıkça kullanılan bu terimin anlamını sizler için derledik...

Nizamı alem nedir?

Nizamı alem kısca aleme nizam vermek, alemi İslam a göre tezyin etmek anlamına gelmektedir.

Nizam ı Alem bir ülkü olarak değerlendirmek gerekirse; Allah'ın (C.C) Emir ve yasakları doğrultusunda insanın kendi nefsine, ailesine, cemiyete (sosyal çevreye) devlete, ve en son olarak ta dünyadaki bütün insanlığa düzen vermesi,dizayn etmesi,insanlığın mutlak doğruyu, mutlak iyiyi, mutlak güzeli yakalayıncaya kadar çabalamalarının, gayretlerinin, çalışmalarının tümü mefkurevi bir olgudur. Dünyada din Allah'ın oluncaya kadar fitne ortadan kalkıncaya kadar mücadele etmenin adı da diyebiliriz.

Nizam-ı alem davası ne demek?

Nizam-ı Alem davası Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve genişleme döneminde İmparatorluğun temelinden biri olmuştur. Nizam-ı alem davası rengi ne olursa olsun dili yada memleketi ne olursa olsun insanların insanca yaşam hakkınını islamın doktrinlerine ve islamın yoğun insancıl emirlerine uygun olarak savunma işini türklerin üstlenmesi ve bir mefkure haline getirmesidir.

Nizam-ı Alem bir dengedir

“ Nizam-ı Alem “, Dünyaya ve kainata hakim olan düzen ve denge demektir. Türk-İslam kültür ve medeniyetinde kullanılan bir ıstılah olarak da “ Allah'ın bütün varlıkları ihata eden emir ve ölçüleri “ manasına gelir. Canlı ve cansız bütün kainatın ve tabiatın “ ilahi “ ve “ umumi “ bir “ nizam “ içinde bulunduğunu ifade eder. Gerçekten de kainatı ve tabiatı oluşturan enerji ve madde dengesi ve bu dengeye hakim olan “ nizam “ muhteşemdir.

Osmanlıda Nizamı Alem anlamı

Osmanlıda, devletin bekası için kardeş katilinin vacip olduğunu bildiren yasaya nizam-ı alem denir. Bu yasa Osmanlı Devletinin 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından hazırlanmıştır. Yasanın temel amacı taht kavgalarını önlemek ve devletin idari ve ekonomik açıdan daha da güçlenmesini sağlamaktır.

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