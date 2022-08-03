Nishman Beauty Eurasia 2022'de Yerini Aldı

Nishman, Türkiye pazarında erkek kozmetik ve bakım ürünlerinin önde gelen markalarından biri olarak biliniyor.

İhtiyaç öncelikli bir üretim anlayışı sergileyen Nishman, bu kapsamda ürünlere kendi imzasını atarak, farkını yansıtma başarısı gösteriyor. Geçmiş tecrübesinden güç alarak 2016 yılından bu yana ayrıcalıklı ürünler vadeden Nishman, etki ağını da aralıksız bir şekilde genişletiyor. Bu çerçevede marka, adını tüm dünyada duyurmak için atılımlar yapıyor. Avrasya'nın en önemli kozmetik, güzellik ve kuaför fuarı olarak bilinen organizasyon, markalara ürünlerini daha geniş kitlelere taşıma fırsatı veriyor. Tüm dünyadan katılımcıları ağırlayan fuarda, Nishman ürünlerine oldukça büyük ilgi vardı.

Türkiye'de kozmetik sektörüne yeni bir soluk getirmeyi başaran Nishman'ın BeautyEurasia fuarı aracılığıyla kalitesini ülkemizin sınırlarına taşıyor. Özellikle sakal bıyık bakım ürünleri ve saç bakım ürünleri gibi her erkeğe hitap etme başarısı gösteren ilgi çekici ürünleriyle, bu başarıyı yakalamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bakımdan yeni iş ortaklıklarına da sahne olan fuarda, Nishman rüzgarının esmesi bekleniyor. Erkek kozmetik-bakım ürünleri üzerine artık uzmanlaşmış bir marka olan Nishman, sadece sakal bıyık bakım ürünleri ve saç bakım ürünleriyle değil; saç şekillendiriciler, cilt bakım ürünleri, ağda ürünleri kategorilerinde de başarıları ile dikkat çekiyor.

Zamanın ruhunu yakalayarak, erkeklerin kozmetik dünyaya ait ihtiyaçlarını karşılamayı başaran Nishman, bu anlamda Türkiye piyasasında ayrıcalıklı bir konumda yer alıyor. Her erkeğin ihtiyaç duyacağı geniş bir ürün skalasına sahip olan marka; temel bakım ürünlerinden spesifik ürünlere kadar uzanan geniş bir portföye sahip. Nishman'ın bu kuvvetli yönü fuarda da ön plana çıktı. Bu yönden markanın Avrasya pazarında da bir etki yaratması, sektör dinamikleri açısından sürpriz olmayacağı fuarın kulislerine yansıyor. Kişisel kullanıcıların yanı sırı kuaför salonlarının da vazgeçilmez markalarından biri olan Nishman, bu amaçla üretilen; berber tekstili, fırçalar, tek kullanınlık ürünler, taraklar, makas ve usturalardan oluşan salon ürünleri kategorileriyle de sektörün önde gelen markaları arasında gösteriliyor. .