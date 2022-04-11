Nisan yağmurları kaç gün sürer? Nisan yağmurları neye faydası var? Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Yağmurların başlamasıyla birlikte nisan yağmurlarının da detayları merak konusu oluyor. İnanışa göre nisan yağmuru saçları uzatıyor. Peki ama hangi gün nisan yağmuru toplanmalı? İşte merak edilen nisan yağmuru detayları...

Nisan yağmurları kaç gün sürer? Nisan yağmurları neye faydası var? Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Yağmurların başlamasıyla birlikte nisan yağmurlarının da detayları merak konusu oluyor. İnanışa göre nisan yağmuru saçları uzatıyor. Peki ama hangi gün nisan yağmuru toplanmalı? İşte merak edilen nisan yağmuru detayları...

Nisan yağmurları kaç gün sürer?

”Nisan Yağmuru” suyunun toplanacağı günler, Rumi Nisan ayının 7′sinden sonra, ay sonuna kadardır. Rumi nisan ayı, miladi takvime göre 14 nisanda başlayıp 13 mayısta biter.

Nisan yağmuru ne zaman toplanır?

Rumi Nisan ayının 2. yarısından 13 Mayıs'a kadar yağmur sularının temiz kaplarda toplanarak biriktirilmesi uygundur.

Nisan yağmurları neye faydası var?

Nisan yağmurunun birçok faydaı olduğuna inanılır. Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibi sıralanabilir.

- Havadaki karbon ve kükürt maddeleri ile beraber pek çok kimyasal maddelerin arınmasını sağlamaktadır.

- Kirli hava ortamını arındırarak daha sağlıklı nefes alma imkanı oluşturmaktadır.

- Saç bakımında etkisi büyüktür. Saçların sağlıklı, güçlü ve parlak olması için kullanılır.

- Özellikle sabahları nisan yağmuru ile yüz yıkamanın cilt için oldukça faydalı olduğu düşünülmektedir.

- Çiçeklerin çok daha hızlı ve renkli şekilde büyümesini ve çiçek açmasına olanak sağlar.

- Azot ve bileşen etkisiyle çiçeklerdeki kök gelişimini destekler.

- Demir eksikliği bulunan kişilerde demir oranını arttırmaya yardımcı olduğu bilinir.

- Bazı öne sürülen bilgilere göre çocuğu olmayan çiftler için nisan yağmur suyunun faydası olduğu dile getirilir.

- Stres ve yorgunluğu azaltıcı etkisi vardır. .