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Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Nisan'da kiraya en fazla ne kadar zam yapılacak? Nisan 2022 kira zam oranı? Nisan ayında kira artış oranı yüzde kaç?
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TIMETURK / GENEL / Nisan'da kiraya en fazla ne kadar zam yapılacak? Nisan 2022 kira zam oranı? Nisan ayında kira artış oranı yüzde kaç?

Nisan'da kiraya en fazla ne kadar zam yapılacak? Nisan 2022 kira zam oranı? Nisan ayında kira artış oranı yüzde kaç?

Nisan'da kiraya en fazla ne kadar zam yapılacak? Nisan 2022 kira zam oranı? Nisan ayında kira artış oranı yüzde kaç? Ev sahipleri ve kiracıların gözü kulağı Nisan ayında gelecek olan enflasyon verilerine odaklandı. 2022 Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Kira artış oranları da belli oldu. İşte 2022 Nisan'da kiraya en fazla yapılacak zam oranı...

26 Dakika Önce
2022-04-04 10:04:56
Nisan'da kiraya en fazla ne kadar zam yapılacak? Nisan 2022 kira zam oranı? Nisan ayında kira artış oranı yüzde kaç?

Nisan'da kiraya en fazla ne kadar zam yapılacak? Nisan 2022 kira zam oranı? Nisan ayında kira artış oranı yüzde kaç? Ev sahipleri ve kiracıların gözü kulağı Nisan ayında gelecek olan enflasyon verilerine odaklandı. 2022 Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Kira artış oranları da belli oldu. İşte 2022 Nisan'da kiraya en fazla yapılacak zam oranı...

Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon verlerini açıkladı. Buna göre TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

Nisan'da kiraya en fazla ne kadar zam yapılacak?

TÜFE 12 aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

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