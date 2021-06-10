Nisan'da işsizlik oranı ne kadar? Türkiye'de ne kadar işsiz var?

Nisan'da işsizlik oranı ne kadar? Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı. TÜİK'in istatistikleri ile Nisan 2021dönemine ilişkin işsizlik oranları belli oldu. Nisan 2021'de işsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan son rakama göre Türkiye'de ne kadar işsiz var? Türkiye Nisan ayı işsiz sayısı ne kadar?

Nisan'da işsizlik oranı ne kadar? Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı. TÜİK'in istatistikleri ile Nisan 2021dönemine ilişkin işsizlik oranları belli oldu. Nisan 2021'de işsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan son rakama göre Türkiye'de ne kadar işsiz var? Türkiye Nisan ayı işsiz sayısı ne kadar?

TÜİK iş gücü istatistiklerini açıkladı. 2021 yılı Nisan ayının işsizlik oranı belli oldu. Açıklanan verilere göre Türkiye'de işszilik oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. Peki bu ne anlama geliyor. Türkiye'de ne kadar işsiz var?

Nisan'da işsizlik oranı ne kadar?

İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 1,3 puan yükselerek yüzde 16,2 olarak hesaplandı.

Türkiye'de ne kadar işsiz var?

Nisan ayı işszilik rakamları açıklandı. Peki Türkiye'de ne kadar işsiz var? Türkiye işsiz sayısı kaç? Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu.

Gençler iş bulamıyor

Açıklanan işsizlik istatistiklerine baktığımız zaman işsizlik oranın geçnlerde yüksek olduğu görülüyor. 15-24 yaş aralığına denk gelen genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 0.1 arttı ve yüzde 25.6'ya yükseldi. Gençlerdeki istihdam oranı ise yüzde 32'de kaldı. Türkiye'de her dört gençten birinin işsiz olduğu ortaya çıkıyor.

İşsizlik nedir?

İşsizlik, herhangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin bulunması durumu. İş bulamayan kimseye işsiz denir. Ekonomide genellikle 16 yaş ve üzeri[1][2] kimseler işsiz grubuna dahil edilirler.

İşsizliğin toplumsan sonuçları neler?

Yüksek işsizlik oranına sahip bir ekonomi, sahip olduğu işgücünün önemli bir kısmını kullanamamaktadır.İşsizliğin yükselmesi toplumda bencillik ve yabancı düşmanlığına yol açabilir. Az miktarda olan iş imkânını diğer ülkelerden gelen yabancılara kaptırmak istememe yabancı düşmanlığı ve sınırlardaki geçişlerin azalmasına neden olabilir. Ayrıca toplumda bireyler mevcut işi kapabilmek için, kişilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek düzeye ulaşan bir yarışmaya dönüşebilir.Ayrıca yüksek işsizlik oranı işçiyi, patronun karşısında güçsüz bir duruma düşürebilir. İşveren, işçiyi onun yerine başkalarını alabileceği telkin ve tehdidine bulunarak işçinin üzerine baskı uygulayabilir.

TÜİK nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir araştırma kurumu. Osmanlı döneminde, 1891 yılında Merkezi İstatistik Encümeni olarak faaliyetine başlamıştır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, Merkezi İstatistik Dairesi adı ile 26 Şubat 1926 tarihli ve 3517 sayılı Merkezi İstatistik Dairesi Hakkındaki Talimatnamenin Meriyetine Vaz'ına Dair Kararname ile kurulmuştur.[1] 1930 yılında Daire'nin tüm görevleri yeniden düzenlenerek İstatistik Umum Müdürlüğü adını almıştır. 1962 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü adını alan Kurum, 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir.

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