Nisa bebeğe ne oldu, rahatsızlığı ne? Nisa bebek neden yoğun bakımda? Nisa bebek neden rahatsızlandı, iyileşti mi? Türkiye'nin gündemine oturan Nisa bebek geçtiğimiz günlerde hepimizi üzmüştü. Annesi tarafından terk edildikten sonra Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın bulduğu ve sütannelik yaparak Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni gelişme yaşandı. Nisa bebeğe kök hücre nakli yapıldı. Bebeğe ayrıca yeni bir soluk borusu açılması işlemi için anneden izin alındı.

Nisa bebeğe ne oldu, rahatsızlığı ne? Nisa bebek neden yoğun bakımda? Nisa bebek neden rahatsızlandı, iyileşti mi? Türkiye'nin gündemine oturan Nisa bebek geçtiğimiz günlerde hepimizi üzmüştü. Annesi tarafından terk edildikten sonra Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın bulduğu ve sütannelik yaparak Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni gelişme yaşandı. Nisa bebeğe kök hücre nakli yapıldı. Bebeğe ayrıca yeni bir soluk borusu açılması işlemi için anneden izin alındı.

Türkiye'yi üzen olayda yeni gelişme yaşandı... İstanbul'da annesi tarafından ölüme terk edildikten sonra Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın bulduğu ve sütannelik yaparak Nisa ismini verdiği bebek rahatsızlanarak yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Durumu halen kritik olan Nisa bebekle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Nisa bebeğe kök hücre nakli yapıldığı ve yeni bir soluk borusu açılması işlemi için anneden onay alındığğı belirtildi.

Nisa bebeğe ne oldu, rahatsızlığı ne?

Anne Ebru S. 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bırakmıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin günemine oturan Nisa bebek bulunduktan kısa süre sonra rahatsızlandı. Sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini alan Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı. Rahatsızlanan bebek 1 Nisan'da hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı.

Nisa bebek neden yoğun bakımda?

Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, talihsiz bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonucu solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı belirlendi. 1 Nisan'da temizlik personeli, yatağını değiştirmek için bebeği kucağına aldığında korkunç durumu fark etti. Bebek hareketsizdi. Hemen kurum hemşiresine gösterildi. Rengi morarmış, yüzü ise mama içindeydi. Dahası hareketsizdi ve nefes almıyordu. Kalbi de atmıyordu. Oksijen tüpüyle solunum desteği verildi. Nabız alınamadı.

Anne tutukllandı

Yakalandıktan sonra bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. tutuklandı. Anne hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakan Koca'dan Nisa bebek açıklaması

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.