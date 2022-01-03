Nioli yağı damlattığınız suyla yüzünüzü yıkarsanız...

Nioli, büyük ve yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Bu ağaç Avustralya'ya ve birkaç komşu bölgeye özgüdür. Bu ağaçtan elde edilen nioli yağı dezenfektan ve antiseptik özelliklerinden dolayı kozmetik ürünlerde kullanılır. Peki nioli yağı nedir? Nioli yağı ne işe yarar? Nioli yağının vücuda ne gibi bir faydası var? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...



Nioli (Niaoli) yağı Melaleuca quinquenervia ağacının yapraklarından elde edilen bir yağdır. Bu ağaç Madagaskar olmak üzere Avustralya, Papua Yeni Gine ve Amerika'nın çeşitli bölgelerinde yetişir. Ağacın boyu 20 metreye kadar büyüyebilir, büyüktür ve yaprak dökmez. Yeşil ve ince uzun yapraklara sahiptir.

Nioli yağının içeriği nedir?

Nioli yağının içerisinde 20'den fazla kimyasal madde mevcuttur. Ağacın yetiştiği bölgeye göre değişse de bu yağ, 1,8 cineole, viridiflorol, B-caryophyllene, a-terpineol, a-pinene, limonene, linalool, nerolidol, metil eugenol, metil isoeugenol içerir.

Nioli yağı ne için kullanılabilir?

Nioli yağı kozmetik ürünlerde, sivilce ve akne tedavisinde, antiseptik özelliği sayesinde mikropları öldürmede, antibakteriyel özelliği sayesinde mesane enfeksiyonunda, üst solunum yolu enfeksiyonunda, sinüzit, bronşit tedavisinde, antiviral özelliği sayesinde virüs enfeksiyonlarına bağlı olarak oluşan boğaz ağrısı, burun akıntısı ve öksürük tedavisinde kullanılır.

Nioli yağı nasıl kullanılmalı?

Suyun içerisine ilave ettiğiniz iki damla nioli yağıyla yüzünüzü yıkarsanız cildin canlanır ve parlar.

Odanın havasını temizlemek için bir buçuk su bardağı suyun içerisine (300 cc) ilave edilen bir tatlı kaşığı nioli yağı odaya hoş ve ferah bir koku sağlayacaktır.

Sinüzit ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıklarında, bronşit ve zatürede bir kabın içerisine koyduğunuz 0.5 litre sıcak suyun içerisine iki damla nioli yağı, bir damla okaliptüs yağı ve bir damla mersin yağı ilave edin. Daha sonra bu suyun buharını nefesinize çekin.

İki tatlı kaşığı soya yağına beş damla nioli yağı, iki damla okaliptüs yağı ve bir damla mersin yağı ilave ederek bir karışım hazırlayın. Bu karışımı alnınıza, ensenize ve göğüs kısmınıza ovalayarak sürün.

İdrar yolu enfeksiyonunda ve idrar yanmasında bir tatlı kaşığı soya yağına beş damla nioli yağı ilave ederek bir karışım elde edin. Bu karışımı karın bölgesi ve sırtın alt kısmına günde dört defa ovalayarak sürün.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.