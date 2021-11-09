Nikola Tesla bulmuştu! Cilde çok faydalı!

Dünya çapında ünlü fizikçi ve mucit Nikola Tesla'nın bulduğu söylenen ozon yağı cildimize birçok fayda sağlıyor. Gelin ozon yağını daha yakından tanıyalım, cildimize faydalarını ve nasıl kullanılacağını öğrenelim...



Ozon yağını ünlü fizikçi ve mucit Nikola Tesla'nın bulduğu söylenir. Ozon yağı, 1900'lü senelerin başında, o dönemin yaygın hastalığı olan tüberkülozun tedavisinde kullanılıyordu. Bu sayede ünlenince farklı rahatsızlıklar için denenmeye başlandı. Bilhassa cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu görülünce çok sık kullanılır hale geldi. Günümüzde hala ozon yağı sığlıkla kullanılmaktadır.

Ozon gazı hepimizin bildiği bir gazdır. Ozon yağı, yüksek kalitedeki organik, soğuk sıkım sızma zeytinyağından elde edilir. Zeytinyağının içerisine uzun süre ozon kabarcıkları verilir ve ozon enjeksiyonu yapılır. Bu sayede ozon yağı elde edilir. Zeytinyağı yerine susam yağı, buğday yağı gibi diğer birçok doğal yağ da kullanılabilir.

Ozon yağının cildimize ne gibi bir faydası var?

Ozon yağı haricen kullanılan bir yağdır. Antioksidan özelliktedir ve bu sayede ciltte sivilce ve akne problemlerine iyi gelir. Cildi derinlemesine temizler ve gözenek tıkanmalarını engeller. Egzamanın hızla iyileşmesini sağlar. Düzenli olarak kullanılırsa selülit görünümü azalır ve yeni selülit oluşumunun önüne geçilir. Kırışıklık oluşmasını geciktirerek yaşlanma karşıtı bir etki oluşturur. Ciltte oluşmuş kızarıklığı ve şişliği geçirir. İltihaplanmaların iyileşmesini sağlar. Güneş yanıklarını hızlı bir şekilde iyileştirir. Ağızda ve ağız çevresinde oluşmuş aft ve uçuk gibi problemlerin geçmesine yardımcı olur. Cildi nemlendirdiği için kuru cilde sahip insanların yardımına koşar. Dudaklarda oluşmuş çatlakları geçirir. Kan dolaşımını hızlandırarak hücrelerin canlanmasına destek olur. Cildin ışıldamasını ve sağlıklı gözükmesini sağlar. Kepek problemini saç derisini yumuşattığı için ortadan kaldırır. Saçların hızlıca uzamasına ve parlamasına yardımcı olur. Tırnak mantarına da şifa olduğu söylenir.

Ozon yağı nasıl kullanılmalı?

Ozon yağı belirttiğimiz gibi haricen kullanılan bir yağdır. Cildinize sürerek onu kullanabilirsiniz. Fakat cildinize sürmeden önce varsa makyaj kalıntılarını temizlemeniz, cildinizi kirden ve yağdan arındırmanız gerekir. Ozon yağını parmaklarınızla masaj yapa yapa uygulamalısınız. Bu sayede çok daha etkili olacak ve kan dolaşımınız hızlanacaktır.

Saçlarınıza ozon yağı uygulamak istiyorsanız, ozon yağını saçların köklerine masaj yaparak uygulamaya başlayıp bütün saçınıza yedirebilirsiniz. Bir saat boyunca yağlı bir şekilde beklettikten sonra saçınızı yıkayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.