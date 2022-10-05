Nika Shakarami kimdir? Nika Shakarami nasıl öldürüldü? Nika Shakarami ölümü İran'ı yeniden karıştırdı! İran'da ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından ülkedeki rejim karşıtı gösteriler 19. gününe girdi. Ülkede protestolar yavaşlamışken bu kez de 16 yaşındaki Nika Shakarami adlı genç kızın korkunç şekilde öldürülmesi ülkeyi yeniden karıştırdı. İran'da başlayan protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Nika Shakarami kimdir? Nika Shakarami nasıl öldürüldü? Nika Shakarami ölümü İran'ı yeniden karıştırdı! İran'da ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından ülkedeki rejim karşıtı gösteriler 19. gününe girdi. Ülkede protestolar yavaşlamışken bu kez de 16 yaşındaki Nika Shakarami adlı genç kızın korkunç şekilde öldürülmesi ülkeyi yeniden karıştırdı. İran'da başlayan protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Mahsa Amini'nin ahlak polisleri tarafından başörtüsünü düzgün bağlamadığı ve saçları güründüğü gerekçesiyle gözaltına alınması ve daha sonra da hayatını kaybetmesi üzerine ülkede başlayan ayaklanma 19. gününe girdi. Mahsa Amini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar rejim karşıtı bir hal aldı. Çıkan olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı ve tutuklandı. İran'da başlayan protestolar tam duruluyor derken bu kez de 16 yaşındaki genç bir kızın feci şekilde öldürülmesi ülkede yeniden protestoları alevlendirdi.

Nika Shakarami kimdir?

Nika Shakarami İran'da yaşayan 16 yaşındaki genç bir kızdı. Nika Shakarami protestolar sırasında kaybolmuştu. Genç kızın cesedi 10 gün sonra bulunmuş ve tanınmauyacak haldeydi.

Nika Shakarami adlı genç kız, ilk olarak 20 Eylül'de Tahran'da bir gösteriye katıldıktan sonra arkadaşına güvenlik güçleri tarafından takip edildiğini söyledikten sonra kayboldu.

16 yaşındaki Nika Shakarami'nin cesediburnu ezilmiş ve darbelerden kafatası kırılmış olarak ailesine teslim edildi.

Aile acılarının bununla sona ermediğini, kızlarının cesedinin güvenlik güçleri tarafından çalındığını iddia etti.

Nika Shakarami nasıl öldürüldü?

Nika Shakarami'nin vahşi çekilde katledildiği öğrenildi.

16 yaşındaki Shakarami'nin ailesi kızlarının öldürülmesi üzerine yaptığı açıklamada kızlarının cesedini Tahran'da morgda bulduklarını belirtti.

Shakarami'nin bir akrabası, genç kızı morgta teşhis etmek için sadece bir an yüzünü görmelerine izin verildiğini söyledi.

Shakami'nin ölüm haberi üzerine paylaşım yapan İranlı gazeteci Masih Alinejad, ailenin genç kızın kafatasının çok sayıda darbe sonucu ezildiğini ve burnun kırıldığını söylediğini aktardı.

Shakami'nin cesedi hafta sonu babasının memleketi olan Khorramabad'a gönderildi. Ancak, BBC'ye konuşan aileye yakın kaynaklar cesedin daha sonra kaçırıldığını ve yakındaki Veysian kasabasına gönderildiğini söyledi. .