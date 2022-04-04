Nihat Özdemir neden istifa etti? Yeni TFF Başkanı kim olacak? Nihat Özdemir'in yerine kim gelecek? Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa depremi yaşandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir sürpriz bir karar alarak istifa ettiğini duyurdu. İstifanın ardından Nihat Özdemir'in yerine kimin geleceği merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz gün TFF'den Mehmet Baykan ve Alkın Kalkavan da istifa etmişti.

Nihat Özdemir neden istifa etti? Yeni TFF Başkanı kim olacak? Nihat Özdemir'in yerine kim gelecek? Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa depremi yaşandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir sürpriz bir karar alarak istifa ettiğini duyurdu. İstifanın ardından Nihat Özdemir'in yerine kimin geleceği merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz gün TFF'den Mehmet Baykan ve Alkın Kalkavan da istifa etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda şok istifa... TFF Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. 2023 Haziran'da yapılacak olan TFF seçimlerninden önce istifasını sunan Nihat Özdemir'in neden istifa ettiği merak ediliyor.

Nihat Özdemir neden istifa etti?

TFF'nin birünci gündem maddesi yayın ihalesinde henüz bir sonuca varılamadı. Taraflar imzaları atarken TFF'den konuya ilişkin henüz resmi bir karar gelmemişti. Ayrıca Tahkim Kurulu'nun MHK'nın görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerle ilgili kararını bozmasının ardından yaşanan kriz istifayla sonuçlandı.

Nihat Özdemir'in yerine kim gelecek?

Nihat Özdemir'in yerine gelecek olan ismin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Zira TFF'nin gündemi oldukça yoğun.

TFF'den peş peşe istifalar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan ve TFF Yönetim Kurulu üyesi sponsorluklar ve pazarlama sorumlusu Alkın Kalkavan istifa etmişti.

TFF nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan 1923'te kurulan; Türkiye'de futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamakla yetkili kurumdur. .