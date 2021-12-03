Nihat Kök kimdir? Batman İl Müftüsü Nihat Kök nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında Batman İl Müftüsü olarak Nihat Kök atandı. Daha önce ilçe müftülüğü yapan Nihat Kök'ün kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Nihat Kök Batman ilinin Müftüsü olarak görev yapacak.

Nihat Kök kimdir? Batman İl Müftüsü Nihat Kök nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında Batman İl Müftüsü olarak Nihat Kök atandı. Daha önce ilçe müftülüğü yapan Nihat Kök'ün kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Nihat Kök Batman ilinin Müftüsü olarak görev yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Batman İl Müftüsü olarak Nihat Kök atandı. Nihat Kök daha önce çeşitli illerin ilçelerinde müftü olarak görev yapmıştı. Nihat Kök yeni atama kararı ile Batman İl Müftüsü oldu. İşte Nihat Kök'ün hayatı ve biyografisi...

Nihat Kök Kimdir?

Nihat Kök 1969 yılında dünyaya geldi.

Ordu Korgan Aşağı Kozpınar köyünde doğan Nihat Kök İlkokulu burada tamamladıktan sonra 1989 yılında Samsun İmam-Hatip Lisesini bitirdi. Ardından üniversite eğitimi için Bursa'ya gitti. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında Trabzon Akçaabat Darıca İhtisas Eğitim Merkezini bitirdi.

1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında göreve başladı. Sırasıyla Sivas Gürün, Bursa Osmangazi' de Kur'an Kursu Öğreticiliği, Kars Kağızman'da Vaizlik, Şanlıurfa Suruç, Kütahya Çavdarhisar İlçe Müftülüğü, Kütahya ve Bolu İl Müftü Yardımcılığı, Ankara Etimesgut İlçe Müftülüğü ve Çankaya İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu. Müftü Kök, evli ve üç çocuk babasıdır.

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