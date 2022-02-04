Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nedir? Nihat Hatipoğlu iyileşti mi? Nihat Hatipoğlu kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Dosta Doğru’ adlı programı hazırlayan ve sunan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ikinci kez yakalandığı koronavirüs hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi görüyordu. Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nasıl? Soruları gündemde. İşte son sağlık durumu...

Her Cuma gecesi 'Dosta Doğru' programını sunan Hatipoğlu, yakalandığı hastalık nedeniyle bir süre programına ara vermek zorunda kalmıştı. Dün gece Kandil Günü nedeniyle vatandaşlar Nihat Hatipoğlu'nun programını araştırıyordu. Hastalığı nedeniyle uzun süredir programda olmayan Nihat Hatipoğlu yeniden ekranlara döndü.

Nihat Hatipoğlu'nun hastalıktan sonra sağlığına kavuştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Hastalığı ikinci kez atlatan 66 yaşındaki Nihat Hatipoğlu, ATV'de yayınlanan Dosta Doğru programına devam edecek.

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