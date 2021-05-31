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Nihat Genç’ten Cumhurbaşkanı’na tuhaf talep… ‘İzlemeyiz’

Kabine toplantısından kısa bir süre önce twitter hesabından paylaşım yapan Araştırmacı Yazar Nihat Genç, esprili bir dille ‘anlaşma’ çağrısı yaptı.

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Google News - Timeturk
31.05.2021 17:52:17
Nihat Genç’ten Cumhurbaşkanı’na tuhaf talep… ‘İzlemeyiz’

Keskin çıkışları ile tanınan Araştırmacı Yazar Nihat Genç, kabine toplantısından kısa bir süre önce twitter hesabından esprili ‘anlaşma' çağrısında bulundu.

Genç twitter hesabından yasakların kalkmasını şu sözlerle talep etti:

Sayın cumhurbaşkanım, harbi bir anlaşma yapalım, sizler, kafe, kahve ve lokantaların kaldırım ve sokağa sandalye ve masa çıkartmasına izin verin biz de karşılığında  şu Sedat Peker işini unutalım ne videosunu izleyelim ne konuşalım, saygıyla!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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