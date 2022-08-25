Nihat Doğan kiminle evlendi? Nihat Doğan'ın eşi, karısı Arzu Arezoo Gharlar kimdir? Arezoo Gharlar nereli? Şarkıları ve keskin çıkışları ile tanınan Nihat Doğan sürpriz bir şekilde evlenme kararı aldığını açıklamıştı. Nihat Doğan hayranlarını şaşırtan bu karar sonrası Arezoo Gharlar'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 hafta önce dünya evine giren çiftin düğünü geçtiğimiz gün yapıldı. İşte Nihat Doğan'ın eşi Arzu Arezoo Gharlar hakkında detaylar...

Nihat Doğan kiminle evlendi? Nihat Doğan'ın eşi, karısı Arzu Arezoo Gharlar kimdir? Arezoo Gharlar nereli? Son zamanlarda yaptığı keskin yorumlarla adından söz ettiren Nihat Doğan sürpriz bir şekilde dünya evine girdiğini duyurdu. Nihat Doğan'ın kiminle evlendiği, eşi ve karısının kim olduğu ise internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Nihat Doğan'ın bir hayranı ile evlendiği ve bu hayranının hamile olduğu öğrenildi.

Nihat Doğan kiminle evlendi?

Nihat Doğan geçtiğimiz haftalarda 1 yıllık sevilisi Arezoo Gharlar ile dünya evine girdi. Çiftlerin düğünleri ise geçtiğimiz gün yapıldı. Aile arasında yapılan düğünde havaya ateş açılması da oldukça eleştirildi.

Nihat Doğan'ın eşi, karısı Arzu Arezoo Gharlar kimdir?

Arezoo Gharlar ile Nihat Doğan evlilik kararı alarak dünya evine girdi. Arezoo Gharlar Nihat Doğan'ın bir hayranıydı ve bu hayranlık yaklaşık 1 yıl önce ikili arasında ikişkiye dönmüştü. Arezoo Gharlar aslen İranlıdır. İran'da yaşayan Arezoo Gharlar sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Arezoo Gharlar'ın hamile olduğu çiftin bebek beklediği haberleri Nihat Doğan tarafından doğrulandı.

Arezoo Gharlar nereli?

Arezoo Gharlar İranlıdır. İran'da yaşayan genç kadın evliliğin ardından Türkiye'de yaşamaya başladı. Nihat Doğan, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Arezoo Gharlar ile hayatını birleştirdi.

Arezoo Gharlar hamile mi?

Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ ile röportaj yapan Nihat Doğan, hamilelik ile ilgili iddialara; “Dini nikahımız yapılmıştı. Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik.

Nihat Doğan ile Arezoo Gharlar evlendi mi?

Uzun süre birlikte olan çift geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturarak nikah kıymıştı. Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar çiftinin düğünü ise geçtiğimiz gün yapıldı. Doğan'ın kendisini alnından öptüğü bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Arezoo Gharlar "Sen benim bütünümsün" notunu yazdı. Doğan ise eşinin paylaşımına "Sen de benim kalbimsin güzel karım benim" yorumunu yaptı.

Düğünden sonra Instagram hesabından eşi ve annesiyle olan fotoğraflarını yayınlayan Nihat Doğan ise şu notu düştü: "Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak ve yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım." .