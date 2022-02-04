Nihat Doğan Ece Erken hakkında ne dedi? Nihat Doğan'ın Ece Erken açıklaması yorumu nedir? Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'nun yaptığı açıklamalardan sonra Ece Erken ikili hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki Ece Erken Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Nihat Doğan ve Seyhan Soylu ne dedi?

Nihat Doğan Ece Erken hakkında ne dedi? Nihat Doğan Ece Erken açıklaması yorumu nedir? Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ece Erken'in de eşi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan gelen yorumlar ise çok konuşuldu. Ece Erken bu yorumlar üzerine Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nihat Doğan Ece Erken hakkında ne dedi?

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programının yorumcularından Nihat Doğan'dan Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine dair çok konuşulacak açıklamalar geldi. Nihat Doğan "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu" dedi.

Nihat Doğan'ın Ece Erken açıklaması yorumu nedir?

Nihat Doğan'ın açıklamasından sonra Ece Erken savcıılığa suç duyurusunda bulundu. Nihat Doğan Ece Erken için "Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu." dedi.

Seyhan Soylu da benzer açıklamalar yaptı

Seyhan Soylu ise, "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki; 'İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen' dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. Ve şafak bana dedi ki o dönem de bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi" şeklinde konuştu. .