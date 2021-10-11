Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın nereli, kaç yaşında? Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Zuhal' filmindeki rolüyle Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog geceye damgasını vurdu. Bir çok dizi ve filmde oynayan Nihal Yalçın'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Nihal Yalçın'ın hayatı ve biyografisi...

Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın nereli, kaç yaşında? Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Zuhal' filmindeki rolüyle Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog geceye damgasını vurdu. Bir çok dizi ve filmde oynayan Nihal Yalçın'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Nihal Yalçın'ın hayatı ve biyografisi...

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde çok ilginç anlar yaşandı. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde 'Zuhal' filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü verilen Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşananlar çok konuşuldu. Nihal Yalçın'ın ödül töreninde konuşurken Tamer Karadağlı'nın arkada yaşadığı sıkıntı mimiklerine yansıdı. Tamer Karadağlı dayanamayarak oyuu-ncu konulurken ödülünü konuşması bitsin diye Nihal Yalçın'a uzattı. Nihal Yalçın, ödül konuşmasını yaptığı sırada ödülünü eline veren Tamer Karadağlı'ya, “'Sus' mu dediniz? 'Artık sus' mu diyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti. Yalçın'ın sözleri üzerine Karadağlı, “Ödülünüzle birlikte konuşun diye" karşılığını vermişti. Yaşanan olaylardan sonra Nihal Yalçın'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Nihal Yalçın'ın hayatı ve biyografisi...

Nihal Yalçın kimdir?

Nihal Yalçın 29 Mart 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Nihal Yalçın Türk dizi ve gilm oyuncusudur.

Nihal Yalçın lise eğitiminden sonra oyunculuk hayalini gerçekleştirmek için İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü kazandı ve bu bölümü bitirdi.

Ardından Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösteri yaptı.

2005 yılında siname filminde oynadu. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakterini canlandırdı. Ardından 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı.

Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı.

Trkiye'nin en sevdiği dizilerden biri olan Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünü canlandırdı ve bu rolle milyonların sevgisini kazandı.

Sonra, Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etmiştir.

Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

Okan Bayülgen'in Disko Kralı programında "Life Sux" isimli bölümde yer aldı. Programda yarattığı tiplemelerin bazıları:

Nahide Ekengil: Türk elektronik-pop müzik şarkıcısı. "Sahibinin Sesi" adında bir elektro-pop şarkısı vardır. 12 yıl önce "Alamazsın Sen Beni" adında halk müziği tarzında bir şarkı yaptığı ortaya çıkmıştır. "Pilates" adında bir elektro-pop şarkısı ve bu şarkının türküsü versiyonu da vardır. Kendinden küçük bir kız kardeşi vardır.

Ayla Tanyürek: İsme göre renk analizi yapmaktadır.

Fahriye Soykır: Türk dizi oyuncusudur. Adana'da çekilen Ayrık Otu adlı dizide oynamıştır. Dizi 13 bölüm stok çekilmiş ancak yayınlanmamıştır.

Şahane Çancı: Hayvan hakları savunucusudur. Kürk kullanımına dikkat çekmek için imitasyon deri kullanmaktadır. "Ayırdı Zor" adında bir albüm de yapmıştır. Prensipte estetik operasyonlara karşıdır.

2011 yılında Little Caesars reklam filminde yer aldı. Ne'li adıyla söylediği "Küçük Sezar" şarkısı promosyon CDsi olarak dağıtılmıştır. 2012 yılında yayınlanan Kurtuluş Son Durak filminin soundtrack'inde yer alan "Bir Mumdur", "Dertler Benim Olsun" ve "Ne Kadar Güzelsin" şarkılarını seslendirmiştir.

Oynadığı film ve diziler

2005 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Bacı Zeyno Film

2007 Şöhret Okulu Sirvan Dizi

Kurtlar Vadisi Pusu Bölüm Oyuncusu 1. Sezon

2009 Ay Lav Yu Rukiye Film

Kış Masalı Figen Dizi

Güldünya Konuk Oyuncu

Hayatın Tuzu Süheyla Film

Avrupa Yakası Meryem 6. Sezon Dizi

2010 Cümbür Cemaat Aile Rahime Yıldız

2012 Kurtuluş Son Durak Goncagül Film

2012 Yalan Dünya Açılay Tan 1-2. Sezon Dizi

2012 Berlin Kaplanı Elvan Film

2012 Yeraltı Türkan Film

2012 Araf Derya Film

2015 Beş Kardeş Canan Dizi

2017 Yol Ayrımı Emine Film

2019 İstanbullu Gelin Güneş Köksal Dizi

2021 Seni Buldum Ya! Film

Kırmızı Oda Rezzan Kökçü Dizi

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