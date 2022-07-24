Nezleye ne iyi gelir? Nezle nasıl geçer, belirtileri nelerdir?

Nezle neden olur?Toplumda görülebilen rahatsızlıklardan nezle durumu daha çok soğuk kış aylarında karşılaşmış olduğumuz bir sağlık problemidir. Nezle, üst solunum sisteminde oluşarak kolay bir şekilde yayılan ve en çok da burnu etkileyen bir bulaşıcı hastalık türüdür. Nezleye ne iyi gelir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Nezle belirtileri işte detaylar.

Yaygın bir sağlık sorunu olan tıp dilinde nazofarenjit veya üst solunum yolu enfeksiyonu olarak bilinen nezle, semptomları arasında öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş yer almaktadır. Huzursuzluk veren nezle hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. Nezle nasıl geçer? İşte merak edilen tüm detaylar.

NEZLE NEDEN OLUR?

Nezle neden olur?Nezlenin en yaygın nedeni rinovirüslerolmaktadır. Viral enfeksiyonlardan olan nezleburun, sinüsler, boğaz veya larinks, vücudun en çok etkilenen bölümleridir.

NEZLE BELİRTİLERİ NELER?

Özellikle soğuk kış aylarında en çok karşılaşılan nezle hemen hemen herkeste yaygın bir şekilde görülebilen bir rahatsızlık. Nezle belirtileri şu şekildedir;

Nezle sağlık sorununun toplumda görülebilen en belirgin özelliği ateştir.

Boğaz ağrısı ve boğazda yanma

Burun akıntısı ve burunda tıkanıklık

Hapşırma,

Kuru öksürük,

Gözlerde sulanma durumu ve yanma hissi oluşması,

Kulaklarda dolgunluk,

Şiddetli baş ağrısı,

Halsizlik ve yorgunluk hissi gibi belirtiler nezle sağlık sorununun en önemli belirtileri arasındadır.

NEZLEYE NE İYİ GELİR?

Nezleye iyi gelen bitkisel yöntemlerin başında nane limon gelmekte.Nane limon karışımını yaparak tüketebilirsiniz. Kısa sürede fayda ettiğini göreceksiniz.

Zencefil ve bal karışımı

Tarçınlı ballı süt

Limonlu ıhlamur bitki çayını

C vitamini içeren besinler

Boğaz pastilleri

NEZLE NASIL GEÇER?