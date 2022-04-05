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TIMETURK / GENEL / Netflix ücretlerine zam mı yapıldı? Netflix zam ne kadar? Netflix üyelik ücretleri ne kadar?

Netflix ücretlerine zam mı yapıldı? Netflix zam ne kadar? Netflix üyelik ücretleri ne kadar?

Online dizi ve film platformu Netflix, Türkiye'deki üyelik ücretlerini artırdı. 3 farklı üyelik modeline sahip olan platformda abonelik ücretleri yüzde 40 arttı. Peki, Netflix üyelik ücretleri ne kadar?

1 Saat Önce
2022-04-05 12:47:28
Netflix ücretlerine zam mı yapıldı? Netflix zam ne kadar? Netflix üyelik ücretleri ne kadar?

Geçen ay dünya genelinde fiyat artışına giden Netflix, Türkiye'deki fiyatlarını da yüzde 40 artırdı. Netflix Türkiye'den yapılan resmi açıklamada, "Geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor" dedi.

Netflix Türkiye'den yapılan resmi açıklama şöyle:

"Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz."

NETFLIX TÜRKİYE PAKETLERİ

Webrazzi'nin haberine göre, Netflix'in "Temel Plan" diye adlandırdığı tek ekran paketi 26,99 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi. 40,99 TL olan Standart Plan, yani iki ekranlı plan 57,99 TL olarak güncellenirken, Özel Plan diye tanımlanan 4 ekran ve UHD olan paketse 77,99 TL'ye çıktı. Aynı paketlerin yurtdışı versiyonlarında ise temel paket 9,90 dolar, iki ekranlı paket 15,50 dolar, 4 ekranlı paket 19,90 dolar.

Türkiye yapımlarını 30'un üzerinde dildeki altyazı ve dublaj seçenekleriyle 190 ülkede sunduğunu açıklayan platform ayrıca, Türkiye yapımlarını en çok izleyen 13 ülkeyi ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Hindistan, İspanya, Kanada, Polonya, Suudi Arabistan ve Şili olarak sıraladı. .

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