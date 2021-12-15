Netflix'te Cem Yılmaz'ın gösterisi ne zaman başlayacak? Netflix 'Diamond Elite Platinum Plus' ne zaman yayınlanacak? Türkiye'nin ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus yurt içinde ve yurt dışında oldukça büyük ilgiyle karşılandı. Bilet fiyatlarının 148 liradan 440 lira arasında değiştiği gösteri televizyon ve dijital ekranlarından da izlenebilecek. ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix Cem Yılmaz'ın son gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ı yayınlayacağını açıkladı.

Netflix'te Cem Yılmaz'ın gösterisi ne zaman başlayacak? Netflix "Diamond Elite Platinum Plus" ne zaman yayınlanacak? Türkiye'nin ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus yurt içinde ve yurt dışında oldukça büyük ilgiyle karşılandı. Bilet fiyatlarının 148 liradan 440 lira arasında değiştiği gösteri televizyon ve dijital ekranlarından da izlenebilecek. ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix Cem Yılmaz'ın son gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ı yayınlayacağını açıkladı.

Netflix'te Cem Yılmaz'ın gösterisi ne zaman başlayacak?

Türkiye'de ve Avrupa'da ibüyük ilgi gören Cem Yılmaz'ın son stand up gösterisi Netflix'te yayınlanacak. Yüz binlerce biletin satıldığı Diaomond Elite Platinum Plus yakın zamanda dijital platformda olacak. Konuyla ilgili Netflix Türkiye'den flaş bir duyuru geldi.

Netflix "Diamond Elite Platinum Plus" ne zaman yayınlanacak?

Netflix, gösterinin tanıtımını sosyal medya hesabından, "Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? @CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık'ta sadece Netflix'te." sözleriyle duyurdu.

Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus gösterisi bilet fiyatları ne kadar?

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ı sahnede canlı olarak izlemek isteyenler 148 TL'den 440 TL'ye kadar değişen fiyatları gözden çıkarmak zorunda.

Ön Satış

1. Kategori Fiyat: 396,00 ₺

2. Kategori Fiyat: 319,00 ₺

3. Kategori Fiyat: 264,00 ₺

4. Kategori Fiyat: 220,00 ₺

5. Kategori Fiyat: 165,00 ₺

6. Kategori Fiyat: 121,00 ₺

Genel Satış

1. Kategori Fiyat: 440,00 ₺

2. Kategori Fiyat: 352,00 ₺

3. Kategori Fiyat: 302,50 ₺

4. Kategori Fiyat: 253,00 ₺

5. Kategori Fiyat: 198,00 ₺

6. Kategori Fiyat: 148,50 ₺

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.