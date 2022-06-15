Netflix'in dünya çapında hit olan dizisi Squid Game, The Challenge adlı ödüllü yarışma programıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Netflix tarafından düzenlenecek yarışmaya Türkiye'den de katılımcıların olması bekleniyor. Peki, Netflix Squid Game yarışma başvurusu nasıl yapılır? Türkiye'den de başvuru yapılıyor mu?

Güney Kore yapımı Squid Game serisinde borca ​​giren ve çaresiz kalan 456 kişinin üst üste 6 maç kazanması halinde 39 milyon dolarlık ödülü alarak kurtulduğu anlatıldı. Netflix platformunda yayınlanan dizinin ikinci sezonu dünya çapında rekorlar kırdı ve dizinin ikinci sezonu izleyiciler tarafından merakla beklenmeye başlandı.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra herkes tarafından ilgiyle takip edilen dizinin gerçek yarışma formatının da çekileceği bildirildi. Dizinin yayın haklarını elinde bulunduran Netflix, Squid Game'in "gerçek" yarışmasını duyurdu ve dizide olduğu gibi yarışmaya 456 kişinin katılacağını bildirdi. Bu duyurunun hemen ardından tüm dünyada başvurular başlarken Türkiye'den de katılım olacağı söylendi.

Netflix Türkiye resi hesabından yapılan bir paylaşımda, yarışma duyurusu yapılırken 'Evde şeker yapmakla olmaz, gerçek yarışmaya davetlisiniz' gibi ifadeler yer aldı ve bunu okuyan çok sayıda kullanıcı yarışmanın detaylarını ve nasıl başvurulacağını araştırmaya başladı.

Squid Game The Challange adın ile yayınlanması planlanan reality programı için toplam 456 adet yarışmacı toplanacak ve yarışmacılar, 4.56 milyon dolar tutarındaki büyük ödül için dizide yer alan oyunları oynayacak. Bu yarışmadaki tek fark, yarışmacılar dizideki gibi zarar görmeyecek. İngilizce bilen herkesin başvuru yapabileceği yarışmaya başvurular an itibariyle başlarken yarışma, Netflix platformundan yayınlanacak.

Netflix Squid Game yarışma başvurusu nasıl yapılır?

Squid Game Casting başvuru koşulları hakkında bilgi almak isteyen yarışmacı adayları da konuyla ilgili araştırmalarını artırdı. Squid Game 2022 yarışma başvuru formuna nasıl kayıt olunacağı sorgulanırken başvurulara ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

Toplam 456 kişinin kabul edileceği ve oyunların birincisinin büyük ödülün sahibi olacağı yarışmaya başvurular 'https://www.squidgamecasting.com/' adresinden alınmaya başlandı. 21 yaşını doldurmuş, pasaportu hiçbir yere seyahat etmeye engel olmayan ve iyi derecede İngilizce bilen adaylar yarışmacı olarak programa katılabilir. Siteye giriş yaptıktan sonra ekranda beliren ABD, Birleşik Krallık ve Global olmak üzere 3 uygulama seçeneğinden birini seçmeniz gerekmektedir.