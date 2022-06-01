Netflix Squid Game 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Netflix'in son yıllardaki en başarılı yapımlarından biri olan Squid Game'in yeni sezonuyla ilgili araştırmalar son günlerde arttı. Başarılı dizinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu. Peki Netflix Squid Game'in yeni sezonu ne zaman? İşte Netflix Squid Game 2. sezon çıkış tarihi...

2021 sonbaharında piyasaya sürülen ve kısa sürede dünya çapında popülerlik kazanan Squid Game'in ikinci sezonu hakkında araştırmalar devam ediyor. Oldukça başarılı bir ilk sezonun ardından milyonlarca hayranı olan Squid Game, ikinci sezonuyla ilgili yapımcılar ve dizinin yönetmeni tarafından yapılacak olan açıklamalar merakla bekleniyor. Peki Netflix Squid Game'in yeni sezonu ne zaman?

Netflix Squid Game dizisi yeni sezon ne zaman?

Dizinin yapımcısı ve yönetmeni Dong-Hyuk'tan Squid Game 2. sezonunun çıkış tarihi hakkında önemli bir açıklama geldi. , "İkinci sezon için aynı şeyi yapmayı düşündüğümde kişisel olarak biraz endişeleniyorum. Şimdilik hiçbir şey kesinleşmiş değil ama o kadar çok hevesli insan var ki, ciddi ciddi düşünüyorum."

Hikayeye farklı bir bakış açısıyla yeniden bakmaya istekli olduğunu belirten Dong-Hyuk, "Squid Game"in olası ikinci sezonunun serideki maskeli grubun gizemli elebaşı Frontman'e odaklanabileceğinin sinyalini verdi.

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