Netflix La Casa de Papel Kore nerede çekiliyor? Kore soygunları nelerde olacak?

Netflix'in dünyaca ünlü dizisi La Casas de Papel'in Kore versiyonu dizi severlerin gündeminin zirvesine çıktı. Peki Netflix La Casa de Papel Kore nerede çekiliyor? La Casa de Papel Kore soygunları nelerde olacak? İşte merak edilenler...

Netflix'te yayınlanan ve dünya çapında milyonlarca hayranı olan İspanyol dizisi La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonuyla yeniden Netflix ekranlarında yayınlanmaya hazırlandığı haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. La Casa de Papel'in Kore versiyonu hayranları ikiye böldü. Kimileri diziyi çok severken kimi hayranları dizi hakkında olumsuz eleştirilerde bulundu. Peki Netflix La Casa de Papel Kore nerede çekiliyor? Peki ya La Casa de Papel Kore soygunları?

Netflix La Casa de Papel Kore nerede çekiliyor?

Netflix'in fenomen dizisi La Casa de Papel, geçtiğimiz aylarda yayınlanan final sezonuyla yayın hayatına son verdi. Dizinin hayranları La Casa de Papel'in bitmesine üzülürken, Netflix'in La Casa de Papel'in Kore versiyonunu yayınlamaya hazırlandığını öğrenince heyecanlandılar.

La Casa de Papel'in Kore versiyonu olan dizinin konusu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılmamış olsa da dizinin orijinal La Casa de Papel dizisine benzer bir konuya sahip olacağı düşünülüyor.

La Casa de Papel Kore versiyonu oyuncu kadrosu ise Yoo Ji Tae (Profesör),Jun Jong-seo (Tokyo),Lee Won Jong (Moskova),Kim Ji-hun (Denver),Jang Yoon-ju (Nairobi),Lee Hyun-woo (Rio),Kim Ji-hoon (Helsinki),Lee Kyu-ho (Oslo),Kim Yoon Jin (Raquel) isimlerden oluşuyor.