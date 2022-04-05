Netflix'e zam mı geldi? Netflix standart-temel aylık ne kadar oldu? Netflix'e ne kadar zam geldi? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Netflix'in zam oranına kullanıcılardan da tepkiler gelmeye başladı. Netflix yüzde 40 oranında aylık ücretlerine zam yapma kararı aldı. Buna göre tek ekran paketi 26,99 TL'den 37,99 TL'ye çıktı. Ayrıca Netflix özel plan fiyatı da 77,99 TL'ye çıktı.

Netflix'e zam mı geldi? Netflix standart-temel aylık ne kadar oldu? Netflix'e ne kadar zam geldi? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Netflix'in zam oranına kullanıcılardan da tepkiler gelmeye başladı. Netflix yüzde 40 oranında aylık ücretlerine zam yapma kararı aldı. Buna göre tek ekran paketi 26,99 TL'den 37,99 TL'ye çıktı. Ayrıca Netflix özel plan fiyatı da 77,99 TL'ye çıktı.

Vatandaşlar peş peşe gelen zamlardan şikayet ederken bir zam haberiyle daha karşılaştı. Özellikle gençlerin kullandığı Netflix'in aylık abonelik ücretlerine yüklü miktarda zam yapıldığı açıklandı. Zam oranın yüzde 40 olduğu belirtilirken gelen büyük zamma kullanıcılar da tepki göstermeye başladı. Dünya genelinde yaşanan fiyat artışları neticesinden Türkiye abonelik fiyatlarına zam yapıldığı belirtilirken yeni abonelik ücretleri cep yakacak gibi.

Netflix'e zam mı geldi?

Netflix Türkiye'den kullanıcılarını üzecek bir haber geldi. Netflix Türkiye'den yapılan resmi açıklamada, "Geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Netflix neden zam yaptı?

Netflix Türkiye'den yapılan açıklamada şöyle denildi: Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz."

Netflix standart aylık ne kadar oldu?

Netflix'in "Temel Plan" diye adlandırdığı tek ekran paketi 26,99 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi.

40,99 TL olan Standart Plan, yani iki ekranlı plan 57,99 TL oldu.

Özel Plan diye tanımlanan 4 ekran ve UHD olan paketse 54,99 TL'den 77,99 TL'ye çıktı.

Türkiye'de Netflix abonesi kaç?

Düzenlenen bir etkinlikte konuşan Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, yayın platformunun ülkemizdeki abone sayısını da açıkladı. Mavili'nin söylemine göre Netflix'in hali hazırda Türkiye'de 3.5 milyon aktif abonesi var.

Netflix nedir?

Netflix, Inc., merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi. 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin ana faaliyeti, ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmetidir. Aboneler, çeşitli film ve dizilerden oluşan kapsamlı bir arşivi internet üzerinden izleyebilir. Bu arşive Netflix yapımı film ve diziler de dahildir. Nisan 2020 itibarıyla Netflix'in dünya genelinde 193 milyon, ABD'de 73 milyon ücretli abonesi bulunmaktadır. Netflix hizmetleri Çin anakarası (yerel kısıtlamalar nedeniyle), İran, Suriye, Kuzey Kore ve Kırım (ABD'nin yaptırımları nedeniyle) dışında tüm dünyada kullanılabilmektedir. Şirketin Türkiye, ABD, Brezilya, Hollanda, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'de ofisleri bulunmaktadır. Netflix, Amerikan Sinema Filmleri Derneği üyesidir. Şirket, dünyanın birçok ülkesinde hem içerik üretimi hem de dağıtımı yapmaktadır.

Netflix'in ilk iş modeli DVD satışı ve kiralama üzerineydi. Ancak şirketin kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra Hastings, posta yoluyla DVD kiralamaya odaklanmak üzere DVD satışlarını durdurdu. 2007'de Netflix, video akış hizmeti aracılığıyla internet üzerinden film izleme olanağı sunmaya başladı, ancak DVD ve Blu-ray kiralama işini de sürdürdü. 2010'da Kanada'ya, ardından Latin Amerika ve Karayipler'e açılarak uluslararası hizmet vermeye başladı. 2013'te House of Cards adlı ilk dizisiyle içerik üretmeye de başladı.

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