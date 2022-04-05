Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix güncel fiyatı ne kadar? Netflix temel paket, standart paket ve özel paket ne kadar?

Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre; yeni üye olacaklar en düşük temel paket, standart paket ve özel üyelik paketlerinde zamma gidildi. Peki ama temel paket, standart paket ve özel paketler ne kadar oldu? 2022 Netflix zammı ne kadar? Netflix güncel fiyatı...

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre; yeni üye olacaklar en düşük temel paket, standart paket ve özel üyelik paketlerinde zamma gidildi. Peki ama temel paket, standart paket ve özel paketler ne kadar oldu? 2022 Netflix zammı ne kadar? Netflix güncel fiyatı...

Netflix'e ne kadar zam geldi?

Netflix Tükiye tarafından yapılan açıklamada, Standart ve özel üyelik paketlerine ise yüzde 42 zam geldiği bildirildi.

Netflix temel paket, standart paket ve özel paket ne kadar?

Netflix güncel fiyatı ne kadar? Netflix güncel fiyatları açıklandı. Açıklanan fiyat listesine göre Temel paket fiyatı; 29,99 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi. Standart paket fiyatı; 40,99 TL'den 57,99 TL'ye yükseldi. Özel paket fiyatı; 54,99 TL'den 77,99 TL'ye yükseldi.

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