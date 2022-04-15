Netflix dizisi Yakamoz S-245 ne zaman çıkacak?

Dijital yayın platformunda yayınlanan Netflix Yakamoz S-245 dizisi için geri sayım başladı. Başrollerini Özge Özpirinççi, Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı yapım Into The Night'ın evreninde geçecek. Yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in üstlendiği Yakamoz S-245 ne zaman çıkacak?

Netflix'in yeni dizisi Yakamoz S-245 seyirciyle buluşmayı bekliyor. Nisan ayında dijital platforma girecek dizinin yayın günü, oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte Yakamoz S-245 yayın tarihi, konusu, oyuncu kadrosuna dair bilgiler.

Yakamoz S-245, gizemli kozmik bir olay dünyayı kasıp kavururken, deniz altına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri zorlu mücadeleyi konu alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan felaketin sonucunda, Arman (Kıvanç Tatlıtuğ) ve bilim ekibi insanlığı tehdit eden güneşten kaçabilmek için askeri bir deniz altına binmek zorunda kalır. Arman ve ekibi, bir yandan neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da içinde kapana kısıldıkları Yakamoz'un gerçek görevini sorgularlar. Bu durum Arman'ı onları denizaltında istemeyen askerlerle karşı karşıya getirir. Dışarıda Güneş içeride ise birbirlerine güvenmeyen bu iki grup arasında büyük mücadele yaşanır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek midir?

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Jerry Hoffmann, Ece Çeşmioğlu, Ecem Uzun, Ertan Saban, Alper Saldıran, Selçuk Yöntem, Hakan Salınmış, Onur Ünsal ve Serkan Uzuner gibi isimler bulunuyor.

YAKAMOZ S-245 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin yer aldığı yakamoz s-245 dizisi 20 Nisan 2022 tarihinde çıkacak. .