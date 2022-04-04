Neşeli Günler Konusu Nedir? Neşeli Günler Ne Zaman Çekildi? nerede çekildi?

En sık aratılanlar arasında Neşeli Günler ne zaman çekildi sorusu yer alıyor. Peki, Neşeli Günler ne zaman çekildi? Neşeli Günler konusu nedir? İşte merak edilenler...

Turşuculuk yapan bir çiftin ayrılmasını ve sonrasında yaşanan olayları anlatan Neşeli Günler film mi izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Neşeli Günler konusu nedir ve Neşeli Günler ne zaman çekildi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Neşeli Günler Konusu Nedir?

Neşeli Günler konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Neşeli Günler konusu nedir sorusu yer alıyor. Filmde Kazım Efendi ve Saadet Hanım turşuculuk yapmaktadırlar. Altı çocuklarıyla birlikte güzel bir yaşam sürdürmektedirler. Sürekli tartışan bu çift bir gün yine turşunun sirkeli suyla mı limonlu suyla mı yapılacağı hakkında tartışırlar. Çift bu kavga sebebiyle ayrılır. Saadet Hanım evi terk eder ve üç çocuğunu da yanına alır. Kardeşler yıllar sonra birbirlerini bulurlar. Kardeşler birbirleriyle görüşmek ister fakat iki dargın çift bu duruma engel olmaktadır.

Neşeli Günler Ne Zaman Çekildi?

Neşeli Günler ilmiyle ilgili olarak en sık aratılan sorulardan biri de Neşeli Günler ne zaman çekildi ve Neşeli Günler nerede çekildi soruları oldu. Film hakkında detayları merak eden birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Neşeli Günler filmi 1978 yılında gösterime girdi. 26 gün içerisinde filmin tüm çekimleri bitti. Filmdeki çiftin işlettiği dükkan İstanbul Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yer almaktadır. Günümüzde halen turşucu dükkanıdır. Beşiktaş'ın Bebek semtindeki Bebek Parkı , Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'nın güney girişi ve Üsküdar'ın İcadiye semtinde çekimler gerçekleştirildi. .