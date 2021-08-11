Neşe Nur Akkaya kimdir? Neşe Nur Akkaya'ya kim neden saldırdı? İstanbul Nişantaşı'nda parkta oturduğu sırada Eray Çakın adlı şahısın saldırısına uğradı. Eray Çakın olay sonrası gözaltına alındı ve tutuklandı. Eray Çakın'ın yargılanmasına başlandı. Çakın hakkında 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istendi. Ayrıca Çakın'ın ‘silahla kasten yaralama' suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar da hapsi talep edildi.

Neşe Nur Akkaya kimdir? Neşe Nur Akkaya'ya kim neden saldırdı? İstanbul Nişantaşı'nda parkta oturduğu sırada Eray Çakın adlı şahısın saldırısına uğradı. Eray Çakın olay sonrası gözaltına alındı ve tutuklandı. Eray Çakın'ın yargılanmasına başlandı. Çakın hakkında 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istendi. Ayrıca Çakın'ın ‘silahla kasten yaralama' suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar da hapsi talep edildi.

Neşe Nur Akkaya ve arkadaşları Nişantaşı'nda bir parkta otururken yanlarına gelen Eray Çakın'ın saldırısına uğradı. Eray Çakın genç kıza "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek şişeyle vurmaya başladı. Olay sosuyal medyada da geniş yer bulumuş ve Eray Çakın yakalanarak gözaltına alınmıştı. Eray Çakın Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığını ve nefret söylerimde bulunduğunu itiraf etti. Saldırganın arkadaşları ve diğer görgü tanıkları da yumruklu saldırıya şahit olduklarını ifadelerinde beyan etti. Tutuklu bulunan Eray Çakın'ın yargılanmasına başlandı. Peki saldoırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya kimdir?

Neşe Nur Akkaya kimdir?

Neşe Nur Akkaya'nın Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birinde akademik personel olarak görev yapıyor.

Neşe Nur Akkaya İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi.

Neşe Nur Akkaya Nişantaşı'nda Ertay Çakın tarafından "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek saldırıya uğradı.

Eray Çakın yargılanmaya başlandı

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Eray Çakın, SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya müşteki Neşe Nur Akkaya katılmazken, taraf avukatları ise hazır bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eray Çakın'ın Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a karşı zincirleme şekilde ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Çakın'ın ‘silahla kasten yaralama' suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar da hapsi talep edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.